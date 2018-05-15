海南全岛实施现行自贸区所有试点政策

本报海口5月14日电 （记者黄晓慧）记者从13日召开的海南省委七届四次全会上获悉：海南全岛实施现行自由贸易试验区所有试点政策，到2020年取得重要进展。
全会提出，对照高水平贸易和投资自由化便利化要求，在海口综合保税区、洋浦保税区等海关特殊监管区域实行更加开放的管理制度，不断拓展业务范围。大幅放宽市场准入，对外资全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度，对标国际通行规则，制定更加精简的负面清单。
海南将深化现代农业、旅游业、高新技术产业、现代服务业对外开放，在一些重点领域取消外资股比限制和准入限制。最大限度简化外商投资企业设立程序，加快建设具有国际先进水平的国际贸易“单一窗口”。在海关特殊监管区实行“一线放开，二线高效管住”的货物进出境管理制度，建立一线进出货物负面清单。
全国接待国内游客1.47亿人次 本报北京5月1日电 （记者王珂）文化和旅游部1日发布的2018年“五一”假日旅游市场信息显示，假日期间，旅游市场供需两旺、运行平稳，基本实现了“安全、有序、优质、高效、文明”的工作目标。综合通信运营商、线上旅行服务商和各地旅游部门…【详细】
物价运行总体稳定 专家预计二季度CPI涨幅围绕2.5%波动 价格反映供需关系，是国民经济发展的“晴雨表”。国家统计局城市司有关负责人表示，目前市场供需保持基本平衡，物价运行总体稳定，既说明国民经济总体运行较为健康，也为国民经济健康发展提供了良好的宏观环境。 从一季度数据来看，CPI比去年同期上涨…【详细】
北京铁路局“五一”小长假累计发送517.07万人 人民网北京5月2日电（记者 李楠桦）记者从中国铁路北京局集团有限公司（简称：北京铁路局）获悉，“五一”小长假铁路旅客运输从4月28日起至5月1日止，共4天，北京铁路局累计发送旅客517.07万人，同比增加21.5万人，增幅4.3%。 据…【详细】