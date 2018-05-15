海南全岛实施现行自贸区所有试点政策

本报海口5月14日电 （记者黄晓慧）记者从13日召开的海南省委七届四次全会上获悉：海南全岛实施现行自由贸易试验区所有试点政策，到2020年取得重要进展。

全会提出，对照高水平贸易和投资自由化便利化要求，在海口综合保税区、洋浦保税区等海关特殊监管区域实行更加开放的管理制度，不断拓展业务范围。大幅放宽市场准入，对外资全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度，对标国际通行规则，制定更加精简的负面清单。

海南将深化现代农业、旅游业、高新技术产业、现代服务业对外开放，在一些重点领域取消外资股比限制和准入限制。最大限度简化外商投资企业设立程序，加快建设具有国际先进水平的国际贸易“单一窗口”。在海关特殊监管区实行“一线放开，二线高效管住”的货物进出境管理制度，建立一线进出货物负面清单。

《 人民日报 》（ 2018年05月15日 10 版）

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