安徽对限制使用农药溯源管理

本报合肥5月14日电 （记者孙振）近日，安徽省农委发布《安徽省限制使用农药定点经营布局规划》，规范限制使用农药经营。规划要求重点围绕国家确定实行定点经营的22种限制使用农药，对限制使用农药经营网点地理分布和数量进行科学布局，实行专柜销售、实名购买和溯源管理，实现100%来源可追溯、100%去向可跟踪、100%质量有保证。
规划要求，各地要以农业生产布局规划和病虫害发生实际为依据，科学布局限制使用农药经营网点地理分布和数量。规划明确提出，在蔬菜、果树、茶叶、中草药种植面积超过耕地面积50%的乡（镇）和饮用水水源保护区范围内，不设立限制使用农药经营点；耕地面积低于10万亩的乡（镇）设定1个点，耕地面积超过10万亩的乡（镇）可设2个点，超过20万亩的乡（镇）可根据需要再增设1个点。
规划明确，申报设立经营网点，须按照有关规定，满足相关条件。各地要加强监督管理，确保依法依规经营限制使用农药，严厉查处利用互联网经营限制使用农药的行为。
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