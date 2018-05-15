5月14日凌晨4点，在具有“桥梁博物馆”之称的广西柳州柳江上，中铁上海工程局投资建设的世界第一大有推力钢箱梁拱桥——柳州官塘大桥的5885吨中拱段整体提升到位，标志着大桥建设最大的难点被成功攻克。

图为提升中的桥梁中拱段。

范燕宾摄（人民视觉）

《 人民日报 》（ 2018年05月15日 10 版）

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