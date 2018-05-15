河北将免费培训2万农村劳动力

本报石家庄5月14日电 （记者史自强）为服务乡村振兴战略，促进农村劳动力转移就业，河北省人社厅和省财政厅日前共同印发《河北省2018年度农村劳动力就地就近转移培训工程实施方案》，重点扶持贫困县农村劳动力开展技能培训，积极推进“岗位+技能+劳动力”的培训模式。全年将免费培训2万名农村劳动力，培训后就业率达到90%以上。

据了解，培训对象为有劳动能力和就业愿望或当地企业新招聘半年以内，本自然年度未参加过政府补贴其他免费职业技能培训的农村劳动力。贫困县农村劳动力，可于近期到当地县就业服务局报名参加免费技能培训。

《 人民日报 》（ 2018年05月15日 10 版）

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