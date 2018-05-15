开放促内陆高质量发展（开放谈）

新一轮对外开放，不沿海、不沿边的内陆省份，正以其前所未有的政策力度、反应速度，吸引着外界的目光，成为中国更大范围、更高水平对外开放的一大亮点。

从经济地理的角度来看，开放越早、程度越高的省份在实践中大多走在全国经济发展的前列。近年来，广东、福建、浙江、上海、江苏等沿海地区率先对外开放所获得的优势，为更多沿边及内陆省份所重视。转向高质量发展，内陆省份也抢抓机遇，力争从开放中要增长动力。

内陆从开放中要动力，有条件、有可能。传统上，沿海省份之所以能够率先开放，关键在于具备海运优势。海运成本低、容量大，而且相比于公路、铁路、航空等交通方式，对于基础设施的要求也相对较低。如今，随着内陆省份在公路、铁路、机场、内河航运等方面建设的突飞猛进，相对于海运而言，成本优势虽然还不具备，但运量和时间优势则相对凸显。这就为更多内陆省份扩大开放提供了契机。

政策起点更高。开放的实践，往往需要通关、检验检疫、税收等一系列具体制度相配套。如今，中国沿海地区经过多年的开放发展，特别是自由贸易试验区的先行先试，已经积累了大量成熟、可复制的管理经验。这些都有助于内陆省份直接实现高起点开放，获取“后发优势”。更重要的是，“一带一路”倡议的提出，在进一步巩固中国沿海地区开放的同时，也为陕西、甘肃、四川、重庆等更多内陆省份做好“向西开放”文章提供了有力的制度背景。

市场优势独特。对投资方而言，一个地方经济体量越大、市场纵深越广、要素成本越低，也就越适合进行直接投资。如今，随着中国经济整体实力的提升，内陆省份民众收入不断提高、市场空间显著增长，这些都将吸引更多外资企业到内陆省份投资兴业。

实现高质量发展的必由之路。观察“引进来”的轨迹，外资来华正在由传统的东部沿海向中西部地区、东北老工业基地转移。引入外资，带来的不仅是资本，还会促进内陆地区的技术创新、管理创新和制度创新，进而实现转型升级。展望“走出去”的前景，中西部地区的别具特色的产业和商品，同样为国际市场所欢迎。

开放是“中国奇迹”的重要逻辑。40年改革开放，中国已经成为全球最大的市场之一，进口占全球份额的1/10 左右。2018年，中国经济稳中有进、稳中向好的发展态势不断巩固，带动进口持续快速增长，为促进全球经济复苏和贸易增长作出了重要贡献。

可以预见，随着中国新一轮对外开放大幕拉起，各地开放、特别是内陆省份这些“后起之秀”的开放步伐，将更加积极稳健，对外开放更全面、更高水平的格局正加速形成，中国作为开放型经济体也将更加成熟。

(责编：冯粒、袁勃)