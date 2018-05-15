云南烟农有了绿色烤房

本报电 （黄丽萍）“不用斧头和皮条，一按电钮就燃烧，穿着裙子把烟烤，绿色环保品质高。”在云南省昆明市晋宁区双河彝族乡，一段歌谣唱出了绿色智能化烤房为当地烟农增收节支的故事。近年来，双河彝族乡积极帮助山区烤烟种植户实现科学化烘烤烟叶，去年在全乡推广绿色智能化烤房65座。

“烟草公司新增了一条生产燃料的新设备。这种燃料利用农户的秸秆制成，专门供应绿色烤房，为农户节约烤烟成本，使烤烟产业提质增效。”双河烟站主任罗世金介绍。新燃料为农户减工降本，也为农村清洁家园作出贡献。

“原来我们只能用煤来烤烟，每杆烟大概花费3元钱，现在用新燃料节约了近一半的成本。我家的烤房是去年建起来的，上级补助1.8万元，我只出了5000元，烟草公司还给了价值2000元的发电机，实际只出了3000元。更重要的是省时省力，现在只要将料加满，在智能烘干控制仪上调好时间就行，以前一晚要起来好几次熬夜，现在白天、晚上都不用管，真的可以穿着裙子来干活了。”双河彝族乡小荒川村村民鲁凤玉说。

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