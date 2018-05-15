原标题：专家：“最严清理”后PPP进入“拼质”阶段

原标题：财政可承受红线再强调；清库后多地重启PPP项目

“最严清理”后PPP进入“拼质”阶段

在1.8万亿政府和社会资本合作（PPP）投资被清理出库之后，多地开始启动新的PPP项目。专家指出，PPP有望在升温中迎来新一轮发展，进入“拼质”阶段。

近日，在PPP为期四个多月的“最严清理”之后，财政部发布了各地开展PPP项目集中清理工作的最新进展：截至4月23日，各地累计清理退库项目1695个、涉及投资额1.8万亿元；上报整改项目2005个、涉及投资额3.1万亿元。

中国财政科学研究院PPP研究所专家卓识在接受《经济参考报》记者采访时表示，此次清库是对之前PPP发展过热的直接降温，主要是为了PPP中长期的健康可持续发展。

某股份制商业银行风控部经理表示，被清库项目中不乏借道PPP变相融资、注重短期利益轻视长期运营的情形。“纯付费的、政府兜底类的基本都清退了，‘假股真债’不能当资本金，央企参与PPP也被严格控制了。”

新的规范文件也在出台。日前，财政部发布的《关于进一步加强政府和社会资本合作（PPP）示范项目规范管理的通知》（54号文）提出了项目前期、采购、签约、履约等各实施阶段的12个“不得”，为PPP合规运作戴上“紧箍咒”。财政部还发布了《PPP项目财政承受能力汇总分析报告》，再次强调要筑牢PPP项目财政承受能力10%限额的红线。

地方层面，各地也纷纷落实清理工作，并出台新的发展规范文件。截至目前，已经有北京、湖南、新疆、山东、云南、杭州、吉林等地发布专项文件整治、规范PPP项目。此外，湖南、大理两地率先发文，对PPP和政府购买服务实施负面清单管理。青岛全面调研摸底全市所有PPP项目，并以规范PPP发展、管控隐性债务风险为目标，积极探索监管联动。

在经历清理整治之后，PPP模式一度“遇冷”，但最近也有一系列积极信号释放。4月25日，文化旅游部和财政部联合发布《关于在旅游领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》，明确在旅游景区、全域旅游、乡村旅游等领域推广PPP模式。4月14日，《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》提出，创新投融资方式，规范运用PPP模式，引导社会资本参与基础设施和民生事业。

与此同时，一些地方也开始启动新的PPP项目。例如，5月11日，西安市举行2018年第一批PPP项目推介新闻发布会，公开发布PPP项目104个，总投资2172.98亿元，项目个数和投资规模创新高。单个项目投资额100亿元以上的有8个，占全部项目的8%。总体上看，发起项目质量提高，使用者付费项目明显增多。项目分布领域全，涉及能源、交通运输、水利、环境保护、农业、市政工程、健康医养等。

如是金融研究院首席研究员朱振鑫对《经济参考报》记者表示，目前PPP清库已接近尾声，通过对存量项目进行了二次规范筛选，不合规的项目已被清理或要求整改，现有入库项目基本符合要求，有利于PPP质量的提升和后续的规范发展。

“未来规范的PPP项目还是受欢迎的，但肯定不会像之前那样泛化，会出现一些结构性分化。考虑到地方政府的财政承受能力，增量项目的空间相对有限，PPP项目质量将被严控。另外，存量PPP项目市场值得关注，对PPP项目的运作实施提出了更大的考验。”朱振鑫说。

从地方政府成功的PPP经验来看，卓识指出，未来PPP项目应该具备三大要素：一是具备中长期的现金流；二是符合消费结构调整和升级的内在需求；三是把公益性项目和基础设施相结合。

展望趋势，卓识表示，未来PPP操作将更加合法合规，更加透明，也更加标准化；此外，项目的质量、现金流以及内在的经营性、公益性都会有所改善，新入库项目的标准和可投资性也会随之提升；还会有大量的存量项目进入PPP存量模式中来，PPP项目逐渐从新建项目向存量项目转换，更注重盘活存量资产，搞活国有资本运营。（记者 孙韶华 王文博 实习生 左翰嫡）

(责编：杨曦、李栋)