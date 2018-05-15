原标题：楼市接下来怎么走？社科院预测房价全年平稳回落

资料图：民众在2017年北京春季房展会上的某楼盘展台咨询。中新网程春雨 摄

中新网北京5月15日电 (记者 邱宇) 近两个月楼市出现升温迹象，为此，住建部约谈部分城市并再次强调楼市调控目标不变。未来调控政策将有何变化？各地房价接下来怎么走？北京、深圳、南京等重点城市楼市走向如何？

针对上述大家关心的问题，5月14日，中国社科院在北京发布《房地产蓝皮书：中国房地产发展报告No.15(2018)》，对房地产市场的发展趋势进行了分析。

调控政策将如何变化？

蓝皮书称，楼市调控将以“稳”为主，为住房制度改革和房地产长效调控机制建设营造稳定的市场环境，楼市紧缩调控与去库存政策仍将并行不悖。同时，部分热点城市不排除进一步出台更为严厉的调控政策。

近两个月，部分城市楼市出现升温迹象。面对这一变化，住建部近期约谈12个城市要求落实稳房价、稳租金的调控目标，随后地方楼市迎来调控密集期。

这12个城市有西安、海口、三亚、长春、哈尔滨、昆明、大连、贵阳、徐州、佛山、成都、太原。被约谈后，哈尔滨、长春、成都、西安、贵阳等城市纷纷出手，发布调控新政或采取严打违规房地产中介等方式整顿市场秩序。

上海易居房地产研究院智库中心总监严跃进向记者表示，未来，若部分城市楼市房价出现反弹迹象，调控政策则会相应加码，监管层对房地产去杠杆、抑投机的态度很坚决，并会体现在行动上。

资料图：图为成都城区一角，太阳正从东方升起。中新社记者 刘忠俊 摄

房价接下来怎么走？

蓝皮书预计，2018年将是本轮房地产市场低点，预计房地产价格全年平稳回落。

为何这样预测？主要原因之一是房地产调控目标不动摇、力度不放松。

根据蓝皮书，在供给侧，一线和热点二线城市为缓解库存危机，土地供应量有望进一步提升。但限价政策很难有所放松，热点城市供应量将持续偏紧；在需求侧，“房住不炒”的政策基调不会变，加上银行信贷收紧也使购房成本显著上升，故而成交规模也会受到一定程度的限制。

社科院城市发展与环境研究所副研究员、蓝皮书执行主编王业强在发布会上说，由于房地产紧缩调控政策不放松，一线和热点二线城市会率先探底。一线城市上半年价格指数继续下滑，进入负值区间，下半年或趋缓；二线城市全年价格指数或进一步回落。

他说，政策相对宽松、需求外溢等因素仍将支持三四线城市保持一定热度，但随着去库存政策逐渐退出，预计今年下半年三四线市场调整将会出现。

资料图：北京西直门附近某居民小区。中新网种卿 摄

北广深等重点城市楼市走向如何？

王业强在发布会上对重点城市楼市进行了展望，他认为：

对北京来说，在房住不炒的大基调下，楼市仍会低位运行。受“一核”“两翼”北京城市新规划的影响，环京地区可能有热点区域出现。

广州将重点发展租房市场，信贷将继续收紧，房地产税制调整或继续推进，中心城区需求进一步外溢，外围区域将加速发展，商品住宅市场总体保持平稳运行。

深圳楼市区位分化将明显加大，商务公寓投资热度持续，整售方式受青睐，棚户区改造政策呼之欲出，公共住房用地紧张问题将有所缓解。

重庆的租赁政策利好不断，开启全新租赁时代。写字楼供应高峰持续，政策推进商业地产去库存。

南京土地市场将维持2017年的趋势，理性平稳发展。租赁住房用地需求显著增加，商办用地市场热度逐步降低，成交地价或进一步回落，土地出让金或大幅下滑。

资料图：海口国兴大道附近的在建商品房项目。中新社记者 骆云飞 摄

住房贷款利率还会上升吗？

多地房贷利率持续上调。央行发布的《2018年第一季度中国货币政策执行报告》显示，房贷利率3月加权平均利率为5.42%，比上年12月上升0.16个百分点。

另据融360数据，4月，全国35个城市533家银行首套房贷款平均利率为5.56%，相当于基准利率1.135倍，环比3月上升0.91%，同比去年4月首套房贷款平均利率4.52%，上升23.01%。

房贷利率还会上调吗？王业强认为，个人住房贷款利率仍有上升空间。

“当前企业部门信贷需求回升，信贷规模紧张的局面仍将延续，也将推动个人住房贷款利率继续上行。”蓝皮书称。

苏宁金融研究院宏观经济中心主任黄志龙此前接受媒体采访时也指出，当前房贷利率的绝对水平仍处于相对低位，未来进一步上调的可能性较大。(完)

(责编：杨曦、蒋琪)