财政部：4月财政收入同比增长11%

财政部14日数据显示，4月份，全国一般公共预算收入18473亿元，同比增长11%。其中，中央一般公共预算收入9188亿元，同比增长12.5%；地方一般公共预算本级收入9285亿元，同比增长9.5%。全国一般公共预算收入中的税收收入16567亿元，同比增长14.6%；非税收入1906亿元，同比下降12.9%。
1月至4月累计，全国一般公共预算收入69019亿元，同比增长12.9%。其中，中央一般公共预算收入33230亿元，同比增长17.1%；地方一般公共预算本级收入35789亿元，同比增长9.2%。全国一般公共预算收入中的税收收入60898亿元，同比增长16.5%；非税收入8121亿元，同比下降8.8%。
从主要收入项目情况来看，国内增值税23467亿元，同比增长18.4%。国内消费税5095亿元，同比增长24%。企业所得税13739亿元，同比增长13%。个人所得税5735亿元，同比增长20.8%。此外，印花税974亿元，同比增长15.2%。其中，证券交易印花税517亿元，同比增长18.9%。资源税564亿元，同比增长24.8%。环境保护税44亿元。
土地和房地产相关税收中，契税1884亿元，同比增长17.4%；土地增值税1898亿元，同比增长3.4%；房产税1047亿元，同比增长8.4%；耕地占用税437亿元，同比下降29.1%；城镇土地使用税928亿元，同比增长4.1%。
政府性基金预算收入方面，1至4月累计，全国政府性基金预算收入20559亿元，同比增长33.7%。中央政府性基金预算收入1215亿元，同比下降3.4%；地方政府性基金预算本级收入19344亿元，同比增长37%，其中国有土地使用权出让收入17958亿元，同比增长40.7%。
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