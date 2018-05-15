原标题：社科院：今年中国经济预计增长6.7%左右

中国社会科学院经济学部、中国社会科学院数量经济与技术经济研究所与社会科学文献出版社14日共同发布了《经济蓝皮书春季号：2018年中国经济前景分析》。蓝皮书预测，2018年中国经济增长6.7%左右，增速比上年略微回落0.2个百分点，实现年初预期6.5%的经济增长目标，继续保持在经济增长的合理区间。

蓝皮书指出，这种微幅波动下降背后的主要原因包括以下几点。

一是当前我国经济已经进入高质量发展阶段，同时也进入了微幅波动阶段，随着我国经济规模和GDP基数大幅提高，数据对外部冲击的敏感性有所减弱；我国政府对经济调控手段逐渐成熟，宏观把控能力日臻完善，因此2018年GDP仍将保持微幅波动状态。

二是2018年中国潜在经济增长率继续小幅下滑，因此，若国家不出台强有力的刺激政策，经济实际增速将在其潜在增长轨迹上运行。

三是美国作为全球经济第一大国和我国最大的贸易伙伴，其经济政策的变动直接影响我国的经济发展。特朗普政府“美国优先”战略下的单边贸易保护举措，不仅不利于中国的出口企业，也可能引发全球的贸易战，从而给我国乃至世界经济带来负面影响。

四是在2017年基础设施投资大幅增长的基础上，2018年基础设施计划投资额继续大幅增长，依然成为带动我国固定资产投资增长的主要动力之一；然而随着中央对地方政府债务管理制度的逐渐完善，以及环保是否达标成为考核地方政府政绩的重要指标，地方政府的基建投资冲动得到有效约束；融资平台的政府融资功能剥离后，债券发行不足以满足地方政府的融资需求，无法支撑投资规模的大幅扩张；而且美国政府的连续加息政策，可能使中国央行被动提升基准利率，从而提高固定资产投资成本；2018年，在中央坚持房地产调控目标毫不动摇、加强防范金融风险的政策下，房地产价格得到有效遏制，这一方面将限制和降低房地产开发投资增速，另一方面也会削弱房地产对家电、家具、建材等行业的拉动作用；另外，导致民间投资和外商投资持续低迷的主要因素（利润不断下滑、盈利前景恶化、信用风险上升、融资成本过高、投资领域受限、市场壁垒难以真正破除等）没有得到显著改善，民间投资和外商投资仍将持续低迷。

五是根据中国社科院数技经所的中国经济先行指数，2018年第一季度GDP增速是全年最高点，然后呈现平稳微幅下调的发展趋势。

(责编：刘雅婷(实习生)、杨曦)