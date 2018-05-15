4月用电量增速回升至7.8%

5月14日，国家能源局发布数据显示，4月份，全社会用电量5217亿千瓦时，同比增长7.8%，与3月份3.6%的增速相比大幅回升了4.2个百分点。分产业看，第一产业用电量55亿千瓦时，同比增长10.8%；第二产业用电量3698亿千瓦时，同比增长7.2%；第三产业用电量777亿千瓦时，同比增长10.8%；城乡居民生活用电量688亿千瓦时，同比增长7.8%。
今年开年，用电量情况表现良好，一季度全国全社会用电量1.59万亿千瓦时，同比增长9.8%，为2013年三季度以来季度用电量最高增长水平。而1-4月，全社会用电量累计21094亿千瓦时，同比增长9.3%。分产业看，第一产业用电量205亿千瓦时，同比增长11%；第二产业用电量14252亿千瓦时，同比增长6.9%；第三产业用电量3377亿千瓦时，同比增长14.6%；城乡居民生活用电量3260亿千瓦时，同比增长15%。
中国电力企业联合会报告表示，综合考虑宏观经济、供给侧结构性改革和产业转型升级、电能替代、环保安全检查、国际贸易环境等各方面因素，预计2018年电力消费仍将延续2017年的平稳较快增长水平。从目前情况看，今年前两个月气温偏低促进用电负荷增长，预计上半年全社会用电量同比增长8%左右；根据气象部门预测，如果2018年夏季全国大部气温偏高或出现持续大范围高温天气，全年用电量如年初预测，可能突破5.5%；考虑到2017年下半年的高基数，预计今年下半年全社会用电量增速将比上半年回落。全年第三产业和居民生活用电量快速增长，电力消费结构将进一步调整优化。
全国接待国内游客1.47亿人次 本报北京5月1日电 （记者王珂）文化和旅游部1日发布的2018年“五一”假日旅游市场信息显示，假日期间，旅游市场供需两旺、运行平稳，基本实现了“安全、有序、优质、高效、文明”的工作目标。综合通信运营商、线上旅行服务商和各地旅游部门…【详细】
物价运行总体稳定 专家预计二季度CPI涨幅围绕2.5%波动 价格反映供需关系，是国民经济发展的“晴雨表”。国家统计局城市司有关负责人表示，目前市场供需保持基本平衡，物价运行总体稳定，既说明国民经济总体运行较为健康，也为国民经济健康发展提供了良好的宏观环境。 从一季度数据来看，CPI比去年同期上涨…【详细】
北京铁路局“五一”小长假累计发送517.07万人 人民网北京5月2日电（记者 李楠桦）记者从中国铁路北京局集团有限公司（简称：北京铁路局）获悉，“五一”小长假铁路旅客运输从4月28日起至5月1日止，共4天，北京铁路局累计发送旅客517.07万人，同比增加21.5万人，增幅4.3%。 据…【详细】