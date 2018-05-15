原标题：4月用电量增速回升至7.8%

5月14日，国家能源局发布数据显示，4月份，全社会用电量5217亿千瓦时，同比增长7.8%，与3月份3.6%的增速相比大幅回升了4.2个百分点。分产业看，第一产业用电量55亿千瓦时，同比增长10.8%；第二产业用电量3698亿千瓦时，同比增长7.2%；第三产业用电量777亿千瓦时，同比增长10.8%；城乡居民生活用电量688亿千瓦时，同比增长7.8%。

今年开年，用电量情况表现良好，一季度全国全社会用电量1.59万亿千瓦时，同比增长9.8%，为2013年三季度以来季度用电量最高增长水平。而1-4月，全社会用电量累计21094亿千瓦时，同比增长9.3%。分产业看，第一产业用电量205亿千瓦时，同比增长11%；第二产业用电量14252亿千瓦时，同比增长6.9%；第三产业用电量3377亿千瓦时，同比增长14.6%；城乡居民生活用电量3260亿千瓦时，同比增长15%。

中国电力企业联合会报告表示，综合考虑宏观经济、供给侧结构性改革和产业转型升级、电能替代、环保安全检查、国际贸易环境等各方面因素，预计2018年电力消费仍将延续2017年的平稳较快增长水平。从目前情况看，今年前两个月气温偏低促进用电负荷增长，预计上半年全社会用电量同比增长8%左右；根据气象部门预测，如果2018年夏季全国大部气温偏高或出现持续大范围高温天气，全年用电量如年初预测，可能突破5.5%；考虑到2017年下半年的高基数，预计今年下半年全社会用电量增速将比上半年回落。全年第三产业和居民生活用电量快速增长，电力消费结构将进一步调整优化。

(责编：刘雅婷(实习生)、杨曦)