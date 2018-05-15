两部委下达2018年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算

人民网北京5月15日电 据财政部网站消息，财政部、教育部下达2018年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知，《通知》明确，专项用于向支教教师发放工作补助、交通差旅费用及购买意外保险费等补助。

以下为通知原文：

关于下达2018年“三区”人才计划

教师专项工作补助经费预算的通知

财科教〔2018〕20号

有关省、自治区、直辖市财政厅（局）、教育厅（局、教委）：

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》、《教育部等五部门关于印发〈边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划教师专项计划实施方案〉的通知》（教民〔2012〕6号），现核定你省（自治区、直辖市）2018年义务教育阶段支教教师工作补助经费预算（项目代码：Z135050009059）详见附件，专项用于向支教教师发放工作补助、交通差旅费用及购买意外保险费等补助。收入列2018年1100208“结算补助收入”。现将有关事项通知如下：

在继续实施“三区”人才支持计划教师专项计划的同时，从2018年秋季学期起，启动实施第一期银龄讲学计划，在部分省份开展试点工作，鼓励支持乐于奉献、身体健康的退休优秀教师到“三区三州”、连片特困地区县、国家扶贫开发重点县、省级扶贫开发重点县等贫困地区（含兵团困难团场）支教讲学,并向深度贫困地区倾斜。中央财政对支教退休教师参照教民〔2012〕6号文件给予工作补助。

各地要按照规定落实地方应承担的工作补助经费，加强对支教教师的服务工作，落实各项优惠政策和支持措施，做好日常管理和考核工作，确保工作顺利实施。要进一步加强资金使用绩效管理，对于挤占、挪用、虚列、套取资金等行为，按照《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第427号）等有关规定严肃处理。

附件：2018年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算表

财政部 教育部

2018年4月20日

(责编：赵爽、仝宗莉)