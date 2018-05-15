统计局：4月份调查失业率环比下降0.2% 就业稳定向好 

人民网北京5月15日电 （杨曦）国家统计局今日公布多项4月份宏观经济数据，其中，全国城镇调查失业率为4.9%，环比下降0.2%。

数据显示，4月份，全国城镇调查失业率为4.9%，比上月下降0.2个百分点，比上年同月下降0.1个百分点。31个大城市城镇调查失业率为4.7%，比上月下降0.2个百分点，比上年同月下降0.2个百分点。

调查失业率，是指通过劳动力调查或相关抽样调查推算得到的失业人口占全部劳动力（就业人口和失业人口之和）的百分比，国家统计局自今年4月份起定期发布全国城镇调查失业率和31个大城市城镇调查失业率。

国际劳工组织最新数据显示，发达国家和地区平均失业水平为6.6%，发展中国家和地区平均失业水平为5.5%，全球平均失业率水平为5.7%。与世界其他国家和地区相比，我国城镇地区失业率水平既低于全球平均水平，也低于发展中国和地区的平均水平，就业形势持续稳定。

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