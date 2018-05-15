民航局：构建高效绿色的航空物流服务体系

人民网北京5月15日电 据中国民航局官方网站消息，日前，《民航局关于促进航空物流业发展的指导意见》（以下简称《指导意见》）出台。《指导意见》指出，促进航空物流信息化、专业化、网络化、社会化发展，构建高效、绿色、安全、可靠的航空物流服务体系，更好发挥航空物流推动临空经济发展的引擎作用。

《指导意见》明确，将坚持以供给侧结构性改革为主线、以客户为本的价值取向，聚焦影响航空物流发展的突出矛盾和瓶颈问题，抓住提质增效的“牛鼻子”，以创新体制机制为动力，着力提高行业服务质量和竞争力，促进航空物流信息化、专业化、网络化、社会化发展，构建高效、绿色、安全、可靠的航空物流服务体系，更好发挥航空物流推动临空经济发展的引擎作用，主动服务国家战略，满足人民美好生活对现代物流的需要。根据《指导意见》，航空物流业发展将坚持问题导向、重点突破，市场主导、创新驱动，标准先行，绿色发展，统筹协调、融合发展等基本原则，同时《指导意见》明确了到“十三五”末、2025年两个阶段，航空物流业发展的总体目标。

《指导意见》围绕深化对航空物流发展规律的认识、提升航空物流效率、大力推进融合发展、完善行业管理和优化实施路径等提出了9项主要任务：一是不断深化对航空物流发展规律的认识；二是优化航空资源配置；三是全面提高航空物流信息化水平；四是切实提高地面服务质量和效率；五是完善货运安保链条管理；六是推动标准化建设和绿色发展；七是大力推进融合发展；八是完善统计评价管理体系；九是扎实开展综合工程示范。

《指导意见》提出，全面提高航空物流信息化水平，切实提高地面服务质量和效率，持续完善货运安保链条管理，大力推进标准化建设和绿色发展。

(责编：李楠桦、仝宗莉)