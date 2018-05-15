原标题：统计局：4月能源生产加快 煤炭进口大幅下降

中新网5月15日电 据国家统计局网站消息，4月份，规模以上工业原煤、天然气、电力生产加快，原油生产保持平稳，原油加工量增长较快。煤炭进口大幅下降。4月份，进口煤炭2228万吨，同比下降10.1%。

资料图：洗煤厂工人生产作业。中新社记者 韦亮 摄

原煤生产加快，煤炭进口明显回落，价格有所下跌

4月份，原煤产量同比增长4.1%，比上月加快2.8个百分点。1-4月份，原煤产量11.0亿吨，同比增长3.8%。

原煤主产区产量占比进一步提高。1-4月份，晋陕蒙三个地区原煤产量7.4亿吨，占全国产量的67.5%，比去年同期提高1.0个百分点。

煤炭进口大幅下降。4月份，进口煤炭2228万吨，同比下降10.1%。1-4月份，进口煤炭9768万吨，同比增长9.3%。

煤炭价格有所下跌。截至4月底，秦皇岛5500大卡煤炭平仓价为每吨587元，比3月底下降20元；5000大卡每吨529元，下降35元；4500大卡每吨457元，下降34元。

原油生产总体稳定，进口较快增长

4月份，原油生产1551万吨，同比下降2.3%，降幅比上月扩大0.1个百分点；日均产量51.7万吨，比上月增加0.2万吨。

1-4月份，原油产量6225万吨，同比下降2.1%，降幅比1-3月扩大0.1个百分点。

4月份，原油进口大幅增长，进口3946万吨，同比增长14.7%，增速比上月加快14.1个百分点；日均进口131.5万吨，再创历史新高。1-4月份，进口原油1.5亿吨，同比增长8.9%。

受地缘政治因素影响，原油价格持续走高，布伦特原油现货离岸价格创下2015年以来最高水平。截至4月30日，价格为75.92美元/桶，比3月底上涨6.90美元/桶。在此拉动下，国内成品油零售价格也相应大幅上调。

原油加工量增长加快

受去年同期大型石化企业停产检修较多，以及今年原油进口配额和成品油出口配额均大幅增加等多重因素影响，原油加工量增长较快。4月份，原油加工量4958万吨，同比增长11.5%，比上月加快3.2个百分点；日均加工165.3万吨，比上月减少0.9万吨。

1-4月份，原油加工量19912万吨，同比增长9.1%，增速比1-3月份加快1.6个百分点。主要成品油中，汽油、煤油和柴油产量分别同比增长7.2%、12.8%和2.2%，增速分别加快1.4、1.9和0.2个百分点。

天然气生产增长较快，进口保持高速增长

4月份，天然气生产保持高位，产量128.9亿立方米，同比增长6.3%，增速比上月加快5.9个百分点；日均生产4.3亿立方米，比上月减少0.1亿立方米。

1-4月份，天然气产量526.3亿立方米，同比增长4.0%，增速比1-3月份加快0.7个百分点。

天然气进口连续7个月保持30%以上的高速增长。4月份，天然气进口682万吨，同比增长34.2%，增速比上月回落5个百分点。1-4月份，进口天然气2742万吨，同比增长36.4%。

电力生产明显加快

4月份，受用电需求增加影响，电力生产明显加快，发电量5107.8亿千瓦时，同比增长6.9%，增速比上月加快4.8个百分点。1-4月份，发电量同比增长7.7%，增速较1-3月份回落0.3个百分点。

分品种看，火电增速加快，水电降幅收窄。4月份，火电增长7.3%，增速比上月加快5.9个百分点；水电下降2.6%，降幅收窄2.7个百分点；核电增长6.5%，加快4.8个百分点；风电、太阳能发电保持两位数高增长，分别增长22.6%、26.4%。

从结构看，火电、水电比重下降，核电、风电、太阳能发电等新能源发电比重上升。1-4月份，火电与水电比重分别比去年同期下降0.5和0.8个百分点，新能源发电比重提高1.3个百分点。

(责编：刘雅婷(实习生)、杨曦)