统计局：我国基础设施投资将保持稳健、可持续增长

人民网北京5月15日电 （杨曦）国家统计局今日召开新闻发布会，介绍4月份国民经济运行情况并答记者问。国家统计局新闻发言人刘爱华表示，两方面因素导致了1-4月份基础设施投资继续放缓，但仍然保持了12.4%的较快增速，从中长期来看基础设施投资仍将保持稳健、可持续的增长。

刘爱华表示，去年以来基础设施投资增速的放缓，一方面是和去年的高基数有一些关系，去年基础设施投资一直保持了接近20%的增速；另一方面，近期以来按照三大攻坚战的要求，政府采取了规范清理PPP项目、规范地方举债融资行为等措施。

刘爱华认为，从中长期来讲，目前我国还是世界上最大的发展中国家，还处于社会主义初级阶段，在这个阶段基础设施方面的空间非常大，潜力也非常大。同时，目前财政金融运行都比较稳健，我国的储蓄率还保持在比较高的水平，有能力、有条件使基础设施的潜力得到发挥。所以从中长期来看，基础设施投资应该会保持比较稳健可持续的增长。

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