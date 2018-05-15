中信“党费通”产品正式发布

2018年5月14日，中信“党费通”产品发布暨客户签约仪式在京举行。中信集团党委书记、董事长常振明，中信银行党委书记、董事长李庆萍到会，中信集团党委副书记、监事长蔡华相，纪委书记冯光出席，中信集团副总经理朱皋鸣主持仪式。

中央和国家机关工委信息中心主任彭宏、副主任赵猛，中国人民银行支付结算司司长谢众，财政部国库司收缴管理处处长韦士歌等嘉宾出席仪式。中国银联、学习时报、国家电网、首信股份、北汽新能源、苏宁控股、亨通集团、ofo小黄车、福生佳信、博研正通等企事业单位现场签约。交通运输部、国家统计局、清华大学、保利集团、中航集团、国家能源集团等50家单位党的工作部门和业务部门负责人到场见证。

在全国学习贯彻党的十九大精神、全面从严治党深入推进之际，在中信集团的领导下，中信银行党的工作部门和技术团队进行技术攻关，开发“党费通”应用系统，并专门向中央组织部有关业务局做了汇报，有关负责人给予了充分肯定，鼓励中信集团积极探索创新，不断予以完善。“党费通”不仅为党员自主、及时交纳党费提供便捷服务，也为各级党组织规范管理党费提供了技术支持。为突出党费交纳的仪式感，“党费通”融合了党章、党史、党内经典阅读以及互动体验等内容，使交纳党费成为庄严、生动的党员意识教育过程。“党费通”上线的同时，中信银行专门为广大党员量身打造了“不忘初心”银行卡，将中信文化、服务、公益等诸多权益嵌入其中，使其成为党员履行义务、强化责任意识的有效载体。

中信集团党委书记、董事长常振明在致辞中强调，中信集团作为党领导下的大型国有企业，多年来始终秉承“勇于创新、多作贡献”的初心，积极探索“互联网+党建”的创新途径。打造“先锋在线”党建云平台，推出“党费通”应用系统，就是希望通过党建工作创新，为各级党组织和广大党员提供服务，不断提升党建工作信息化水平。为履行国企的责任和义务，中信集团愿将“党费通”无偿提供给全国各级党组织使用，努力担当起服务党建信息化的光荣使命，为推进党的建设新的伟大工程作出贡献。“党费通”不仅仅是党建信息化的应用，还将成为连接各级党组织的纽带、交流党建经验的载体、促进各方合作的桥梁，通过组织联通、经验融通、合作畅通，齐心协力把新时代党的建设伟大工程推向前进。

中信银行党委书记、董事长李庆萍表示，中信银行有抓党建、强党建的责任，更有服务全国党组织和党员的担当。作为集党费缴纳、管理、教育、服务于一体的综合管理平台，“党费通”在实现多场景运用和多方式支付的同时，兼具安全性和仪式感，是中信集团和中信银行打造智慧党建的重要成果。我们将始终坚持以精益求精的匠心不断打磨“党费通”产品，确保系统安全、高效、内涵丰富，加快推动“党费通”从单项产品向党建信息化服务矩阵发展。

中国人民银行支付结算司司长谢众在讲话中指出，中信集团和中信银行以互联网平台为基础，以移动支付为媒介，充分发挥集团技术资源优势和银行金融行业优势，将党建工作和普惠金融有机结合，诞生出了“中信党费通”，率先使用移动支付技术实现党费交纳和管理，为各级党组织和广大党员提供创新服务，实现了为新时期党建工作赋能。

首都信息发展股份公司党委书记、董事长、现场签约代表林艳坤表示，中信集团凭借高度的政治责任感，依靠强大的金融服务基础打造了党费通这款产品，成就了目前国内首家实现多渠道跨行支付的党费缴纳应用系统。将“党费通”免费提供给全国党组织使用的做法，充分体现了中信集团“用互联网思维做党建”的全新战略格局和大胸怀，为全国党组织树立了学习榜样。

在签约环节，中信银行与10家“党费通”产品使用单位和党建工作平台建设单位分别签约。

发布仪式上，参会人员共同观看了“党费通”和“不忘初心”卡宣传片。大家表示，使用“党费通”交纳党费，让担当更主动，让党性更坚强，每一次郑重的点击，都是一次有温度的体验。对于党组织和党务工作者来说，“党费通”适应了互联网、大数据、云计算的发展，积极融入国家移动支付便民工程，既解决了党费交纳的实际问题，又营造出新时代的仪式感，实实在在拉近了党员和党组织之间的距离。

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