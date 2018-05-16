特高压多端混合直流工程启动

本报南宁5月15日电 （庞革平、罗艾桦、陈钦荣）5月15日，南方电网公司全面启动乌东德电站送电广东广西特高压多端直流示范工程（简称“昆柳龙直流工程”）建设。该工程将实现多项电网技术的创新，并创造多项世界第一：世界上容量最大的特高压多端直流输电工程、首个特高压多端混合直流工程、首个特高压柔性直流换流站工程、首个具备架空线路直流故障自清除能力的柔性直流输电工程。

昆柳龙直流工程西起云南昆北换流站，东至广西柳北换流站、广东龙门换流站，线路全长1489千米，输送容量800万千瓦，计划于2020年投产送电，2021年全部建成投产。工程建成后每年可减少粤港澳大湾区煤炭消耗920万吨、二氧化碳排放2450万吨，有效促进节能减排和大气污染防治，为广东、广西的碧水蓝天作出积极贡献。

《 人民日报 》（ 2018年05月16日 10 版）

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