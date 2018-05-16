特高压多端混合直流工程启动

本报南宁5月15日电 （庞革平、罗艾桦、陈钦荣）5月15日，南方电网公司全面启动乌东德电站送电广东广西特高压多端直流示范工程（简称“昆柳龙直流工程”）建设。该工程将实现多项电网技术的创新，并创造多项世界第一：世界上容量最大的特高压多端直流输电工程、首个特高压多端混合直流工程、首个特高压柔性直流换流站工程、首个具备架空线路直流故障自清除能力的柔性直流输电工程。
昆柳龙直流工程西起云南昆北换流站，东至广西柳北换流站、广东龙门换流站，线路全长1489千米，输送容量800万千瓦，计划于2020年投产送电，2021年全部建成投产。工程建成后每年可减少粤港澳大湾区煤炭消耗920万吨、二氧化碳排放2450万吨，有效促进节能减排和大气污染防治，为广东、广西的碧水蓝天作出积极贡献。
全国接待国内游客1.47亿人次 本报北京5月1日电 （记者王珂）文化和旅游部1日发布的2018年“五一”假日旅游市场信息显示，假日期间，旅游市场供需两旺、运行平稳，基本实现了“安全、有序、优质、高效、文明”的工作目标。综合通信运营商、线上旅行服务商和各地旅游部门…【详细】
物价运行总体稳定 专家预计二季度CPI涨幅围绕2.5%波动 价格反映供需关系，是国民经济发展的“晴雨表”。国家统计局城市司有关负责人表示，目前市场供需保持基本平衡，物价运行总体稳定，既说明国民经济总体运行较为健康，也为国民经济健康发展提供了良好的宏观环境。 从一季度数据来看，CPI比去年同期上涨…【详细】
北京铁路局“五一”小长假累计发送517.07万人 人民网北京5月2日电（记者 李楠桦）记者从中国铁路北京局集团有限公司（简称：北京铁路局）获悉，“五一”小长假铁路旅客运输从4月28日起至5月1日止，共4天，北京铁路局累计发送旅客517.07万人，同比增加21.5万人，增幅4.3%。 据…【详细】