丝博会签订外资项目51亿美元

本报西安5月15日电 （记者高炳）15日，第三届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会在西安圆满落幕。陕西省代表团共签订利用外资项目合同总投资额51.22亿美元，签订国内联合项目合同总投资额14045.21亿元，高新技术成果交易合同额5.19亿元。
本届丝博会打破原来以地域、国别设馆的原则，设1个合作交流馆、4个产业馆、1个特色产品馆，共设置展位2600个，参展企业超过2000家，展销展示各类特色产品上万种，参展参会人数达30万人次。
大会期间，还举办了丝绸之路经济带国际合作论坛等各类活动40余场次，涉及经济、文化、金融、考古等20多个领域，来自哈萨克斯坦、英国、马来西亚等75个国家和地区的嘉宾参会。
全国接待国内游客1.47亿人次 本报北京5月1日电 （记者王珂）文化和旅游部1日发布的2018年“五一”假日旅游市场信息显示，假日期间，旅游市场供需两旺、运行平稳，基本实现了“安全、有序、优质、高效、文明”的工作目标。综合通信运营商、线上旅行服务商和各地旅游部门…【详细】
物价运行总体稳定 专家预计二季度CPI涨幅围绕2.5%波动 价格反映供需关系，是国民经济发展的“晴雨表”。国家统计局城市司有关负责人表示，目前市场供需保持基本平衡，物价运行总体稳定，既说明国民经济总体运行较为健康，也为国民经济健康发展提供了良好的宏观环境。 从一季度数据来看，CPI比去年同期上涨…【详细】
北京铁路局“五一”小长假累计发送517.07万人 人民网北京5月2日电（记者 李楠桦）记者从中国铁路北京局集团有限公司（简称：北京铁路局）获悉，“五一”小长假铁路旅客运输从4月28日起至5月1日止，共4天，北京铁路局累计发送旅客517.07万人，同比增加21.5万人，增幅4.3%。 据…【详细】