丝博会签订外资项目51亿美元

本报西安5月15日电 （记者高炳）15日，第三届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会在西安圆满落幕。陕西省代表团共签订利用外资项目合同总投资额51.22亿美元，签订国内联合项目合同总投资额14045.21亿元，高新技术成果交易合同额5.19亿元。

本届丝博会打破原来以地域、国别设馆的原则，设1个合作交流馆、4个产业馆、1个特色产品馆，共设置展位2600个，参展企业超过2000家，展销展示各类特色产品上万种，参展参会人数达30万人次。

大会期间，还举办了丝绸之路经济带国际合作论坛等各类活动40余场次，涉及经济、文化、金融、考古等20多个领域，来自哈萨克斯坦、英国、马来西亚等75个国家和地区的嘉宾参会。

《 人民日报 》（ 2018年05月16日 10 版）

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