原标题：4月份宏观经济运行平稳 中国经济延续稳中向好态势

原标题：4月份宏观经济运行平稳、活力增强、效益提升

中国经济延续稳中向好态势（在国新办新闻发布会上）

制图：沈亦伶

“4月份，国民经济稳中有进、稳中向好，呈现生产需求稳中有升、就业物价总体稳定、经济结构优化升级、质量效益持续改善的良好发展态势。”在15日举办的国新办发布会上，国家统计局新闻发言人刘爱华介绍了我国4月份国民经济的运行情况，并回答了记者提问。

生产、需求、就业、物价保持平稳，新动能对经济的支撑作用增强

“4月份经济总体运行延续了稳中向好的发展态势，主要特点有三个方面：运行平稳、活力增强、效益提升。”会上，新闻发言人具体分析了目前宏观经济的总体走势。

——运行平稳，主要体现在生产、需求、就业、物价等方面。

生产稳中有升。4月份，全国规模以上工业增加值同比实际增长7.0%，增速比上月加快1.0个百分点，比上年同月加快0.5个百分点。1—4月，规模以上工业增加值同比增长6.9%，比一季度增速加快0.1个百分点，比去年同期加快0.2个百分点，服务业生产指数继续保持8.0%的较快增长。

需求总体平稳。4月份，社会消费品零售总额28542亿元，同比增长9.4%。1—4月，社会消费品零售总额同比增长9.7%，增速和一季度基本持平。

就业形势向好。4月份，全国城镇调查失业率和31个大城市城镇调查失业率分别为4.9%、4.7%，比上年同期均有所回落。

物价上涨温和。4月份，居民消费价格同比上涨1.8%，涨幅比上月回落0.3个百分点，工业生产者出厂价格上涨3.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。两个价格指数都保持平稳上涨，反映市场环境和供需状况进一步趋向改善。

——活力增强，主要体现在新动能的支撑作用和整个经济的活力在增强。

新产业增势良好。4月份，高技术产业和装备制造业增加值同比分别增长11.8%和10.3%，增速分别比规模以上工业快4.8和3.3个百分点。1—4月，高技术制造业同比增长11.9%，装备制造业增长9.2%，均高于规模以上工业增加值增速。

新主体日趋活跃。4月份，新登记企业数量再创新高，当月日均新登记的企业超过了2万户。

新业态较快增长。电子商务、移动支付等新业态保持较快增长，1—4月，全国网上零售额25792亿元，同比增长32.4%，比上年同期加快0.4个百分点。

新产品广受欢迎。4月份，新能源汽车产量同比增长82.2%，集成电路增长14.3%，工业机器人增长35.4%。1—4月，我国新能源汽车同比增长了113%。

——效益提升，体现在企业和政府收入均保持了较快增长。

工业企业盈利能力增强。1—3月，全国规模以上工业企业实现利润总额15533亿元，同比增长11.6%；主营业务收入利润率为6.18%，比上年同期提高0.11个百分点，说明在减税降费等政策的作用下，企业成本持续下行，市场需求有所回暖。规模以上服务业的营业利润同比增长11%，和规模以上工业增速基本相当。此外，1—4月，我国一般公共预算收入同比增长12.9%，也保持了较快增长。

进出口方面，4月份，我国进出口总额达23582亿元，同比增长7.2%，其中出口12705亿元、增长3.7%，进口10877亿元、增长11.6%，呈现出口增速由降转升、进口增速加快的态势。

基础设施投资空间依然巨大，房地产市场将保持平稳态势

1—4月，全国固定资产投资（不含农户）154358亿元，同比增长7.0%，增速比1—3月回落0.5个百分点。民间投资达95449亿元，同比增长8.4%，但基础设施投资增长12.4%，增速出现了持续放缓。

对于基础设施投资放缓的问题，新闻发言人分析道，12.4%已经是一个不低的速度，尤其在我国经济整体转向高质量发展阶段的背景下，固定资产投资在高基数基础上继续快速增长的空间和现实条件已经不太允许；再者，增速放缓也与近期政府采取的规范清理PPP项目、规范地方举债融资行为等措施有关，“短期内，投资可能受到一定影响，但能够保证长期投资更加稳健。”

发言人分析称，目前我国财政金融运行都比较稳健，储蓄率还保持在较高水平，有能力、有条件使基础设施潜力得到发挥，“中长期来看，基础设施投资应会保持比较稳健可持续的增长。”

房地产市场方面，1—4月，全国房地产开发投资30592亿元，同比增长10.3%，比一季度下降了0.1个百分点。对此，发言人表示，今年以来，房地产投资一直保持比较平稳的增长，4月份出现小幅波动很正常，不影响总体的平稳运行走势。3月份一线城市新建商品住宅销售价格同比下降，二三线城市新建商品住宅同比涨幅持续回落，三四线城市去库存成效也比较明显，“不管是控房价还是去库存都取得积极成效，房地产领域保持了比较平稳的态势。”

供给侧改革成效继续显现，我国中长期优势依然突出

“不管是从基本面来看，还是从中长期来看，下一阶段中国经济完全有能力、有条件保持稳中向好的发展态势。”展望第二季度及之后的经济走势，发言人充满信心地表示。

先看宏观层面，供给侧改革持续推进，经济结构持续优化，供需关系不断改善。

4月份，供给侧改革的成效继续显现。产能利用率提升，一季度，规模以上工业产能利用率为76.5%，比上年同期提高0.7个百分点；商品房库存减少，4月末，全国商品房待售面积56687万平方米，比3月末减少642万平方米，同比下降16.0%；企业成本降低，1—3月，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为84.33元，比上年同期减少0.18元；短板领域投资增加，1—4月，生态保护和环境治理业、农业、公共设施管理业投资同比分别增长40.5%、18.9%和10.8%，分别快于全部投资33.5、11.9和3.8个百分点。

发言人表示，在低端无效供给减少、先进产能有序释放的同时，新产业、新消费模式、新动能投资均保持了快速增长，“强动能、补短板、提高经济运行效率等各方面投资都在慢慢见到成效，对供给结构改善发挥了正向促进作用。”

再看微观层面，企业效益改善、市场环境好转、企业预期不断向好。

企业收入增加的同时，微观杠杆率也在下降。3月末，规模以上工业企业资产负债率为56.4%，同比下降0.8个百分点。在此基础上，企业预期正不断向好，市场信心在增强。4月份，制造业采购经理指数为51.4%，生产经营活动预期指数为58.4%，持续处于景气区间。消费者信心指数在3月份达到112.3%，也是近年来的高位。

“我们拥有世界上规模最大的市场，基础设施不断完善，高铁、高速公路覆盖密度全球第一，产业配套也比较齐全，居民储蓄率处于高位。”刘爱华认为，我国中长期的综合优势仍然比较突出，当前宏观面、微观面向好的态势也有利于激发这一优势，从而推动中国经济向高质量发展继续前进。（记者 刘志强）

(责编：杨曦、李栋)