原标题：2017城镇就业人员平均工资稳步增长 哪一行收入最高？

原标题：去年城镇就业人员平均工资稳步增长

新动能 推着收入节节升

制图：张芳曼

5月15日，国家统计局发布的2017年城镇单位就业人员平均工资主要数据显示：2017年，全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为74318元，比上年增长10.0%，增速比上年加快1.1个百分点，扣除物价因素，实际增长8.2%；城镇私营单位就业人员年平均工资为45761元，比上年增长6.8%，增速比上年回落1.4个百分点，扣除物价因素，实际增长5.0%。

“去年，供给侧结构性改革深入推进，经济发展新动能加快成长，企业生产经营环境明显改善，带动全国城镇单位就业人员平均工资继续稳步增长。”国家统计局人口和就业司首席统计师孟灿文说。

信息服务相关行业收入最高

放眼中国，究竟哪个行业收入最高？哪些行业收入最低？

在城镇私营企业就业人员中，年平均工资最高的三个行业分别是信息传输、软件和信息技术服务业70415元，科学研究和技术服务业58102元，金融业（主要是各种保险代理、典当行和投资咨询公司）52289元。年平均工资最低的三个行业分别是农、林、牧、渔业34272元，住宿和餐饮业36886元，居民服务、修理和其他服务业38417元。

在城镇非私营单位中，年平均工资最高的三个行业分别是信息传输、软件和信息技术服务业133150元，金融业122851元，科学研究和技术服务业107815元。年平均工资最低的三个行业分别是农、林、牧、渔业36504元，住宿和餐饮业45751元，居民服务、修理和其他服务业50552元。最高与最低行业平均工资之比为3.65，与上年相比差距扩大了0.01。

2017年哪些行业收入增长最快呢？

在城镇非私营单位中，从平均工资的增长速度来看，增速最高的三个行业依次为采矿业，公共管理、社会保障和社会组织，卫生和社会工作，增长率分别为14.8%、13.3%和12.0%。增速最低的三个行业依次为金融业、住宿餐饮业以及房地产业，增长率分别为4.6%、5.5%和5.8%。全部19个行业门类中，有5个行业的平均工资增速高于全国平均水平。

在城镇私营单位中，平均工资增速最高的三个行业依次为信息传输、软件和信息技术服务业，教育，农、林、牧、渔业，增长率分别为10.8%、9.5%和9.5%。增速最低的三个行业依次为水利、环境和公共设施管理业，金融业，采矿业，增长率分别为2.4%、3.8%和4.1%。全部18个行业门类中，有11个行业的平均工资增速高于全国平均水平。

企业工资增幅提高成主要动力

孟灿文分析，企业是城镇单位的重要组成部分，尤其是私营单位绝大多数为企业，企业工资的变化对城镇单位平均工资变化有着重要影响。

企业工资增幅提高是拉动平均工资增长的主要动力。2017年城镇非私营单位平均工资增长10.0%，企业、事业、机关和其他单位分别拉动城镇非私营单位工资增长5.5、2.7、1.6和0.2个百分点。其中，企业贡献率达55.1%；事业和机关单位贡献率分别为27.1%和16.4%，由于政策性增资因素影响减弱，事业单位贡献率下降2.5个百分点，机关单位微升0.2个百分点；其他单位贡献率为1.4%。

企业经济效益大幅提高为工资增长提供了有力支撑。2017年规模以上工业企业实现利润比上年增长21.0%，增速比上年加快12.5个百分点。其中，采矿业利润从2016年下降27.5%转为2017年增长2.6倍；制造业利润增长提速，2017年利润增长18.2%，比上年加快5.9个百分点。受此影响，2017年采矿业和制造业平均工资出现较快增长，平均工资分别增长14.8%和8.4%。

去产能行业工资增幅大大超过全国平均水平

孟灿文分析，随着供给侧结构性改革持续推进和新旧动能加快转换，相关行业工资增长出现了明显变化。

以城镇非私营单位为例，去产能行业工资增幅大大超过全国平均水平。由于煤炭、钢铁去产能改善了供需关系，2017年这两个行业企业效益分别比上年增长2.9倍和1.8倍，许多企业不仅发放了当年绩效奖金，也补发了上年欠发的工资和奖金。2017年煤炭开采和洗选业、黑色金属冶炼和压延加工业平均工资分别增长16.3%和15.7%，增速比上年分别提高16.1和8.3个百分点。

2017年，国家持续加大对短板行业的投入，其中生态保护和环境治理业投资在上年高速增长的基础上继续增长23.9%，带动了该行业的发展，其平均工资也大幅增长了14.6%，比上年提高6.6个百分点，高出全国平均增速4.6个百分点。

新动能加快成长推动了产业结构升级，也带动从业者工资增长。2017年，以互联网和相关服务为代表的现代新兴服务业增速明显快于传统服务业，相关行业工资增长也反映了这一格局的变化。

城镇非私营单位中的科学研究和技术服务业平均工资增长11.6%，比上年提高3.5个百分点，高于全国平均工资增幅1.6个百分点。该行业下的所有大类行业工资增幅都高于全国平均工资增幅。

文化、体育、健康、养老等幸福产业快速发展，带动了相关行业平均工资的较快增长。2017年，城镇非私营单位文化艺术业平均工资增长10.7%，增速高于全国平均水平0.7个百分点。体育业平均工资增长22.3%，是全国大类行业中平均工资增速最快的行业，已连续三年平均工资增速在22%以上。（记者 陆娅楠）

(责编：杨曦、李栋)