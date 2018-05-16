原标题：二季度经济如何？楼市怎么走？官方回应三大热点

4月份中国经济运行情况如何？二季度经济会不会出现下行压力？房地产未来的发展趋势怎样？国家统计局15日公布了4月份经济数据，并回应了诸多经济热点话题。

4月份中国经济运行情况如何？

“总体平稳”，这是国家统计局对4月份国民经济运行情况的概括。国家统计局新闻发言人刘爱华进一步解释称，一是运行平稳；二是活力增强；三是效益提升。

诸多经济指标的变化印证着上述判断。如，4月全国城镇调查失业率和31个大城市城镇调查失业率都回到了5%以下，分别是4.9%和4.7%，比上年同期均有所回落；出口增速由降转升，进口增速加快，4月份出口增长3.7%，上月为下降9.8%；进口增长11.6%，比上月加快5.7个百分点。

也有一些指标有所波动，如，4月份社会消费品零售总额同比增长9.4%，增速比上月回落0.7个百分点。1-4月份，全国固定资产投资(不含农户)154358亿元，同比增长7.0%，增速比1-3月份回落0.5个百分点。

对此，刘爱华指出，判断经济形势尤其判断短期经济形势的时候，需要参照系多元一些、多角度一些，而不仅仅只是盯着一个月的变动，要从一个更长趋势的角度来分析经济形势。从这个角度来讲，4月份经济总体运行延续了稳中向好的发展态势。

二季度经济会否出现下行压力？

今年二季度或者说更长阶段的经济走势会怎么样，会不会出现一些下行的压力？这是外界最关注的问题之一。

对此，国家统计局判断，下一阶段中国经济完全是有能力、有条件保持目前的这种稳中向好的发展态势。

刘爱华解释称，从宏观层面看，随着供给侧结构性改革的持续推进，经济结构持续优化，供需关系不断改善；从微观层面看，各类主体的收入都在增加，尤其是企业的微观杠杆率在下降；从中长期来看，经济发展的综合优势非常突出。中国拥有世界上规模最大的市场，基础设施不断完善，高铁、高速公路覆盖密度全球第一，产业配套也比较齐全，居民储蓄率处于比较高位。

“从各个方面来看，中长期的综合优势仍然比较突出，当前的宏观面、微观面向好的态势有利于进一步激发中长期优势。综合这些因素，我认为能够进一步推动中国经济向高质量发展继续前进。”刘爱华说。

房地产未来发展趋势会怎样？

数据显示，1-4月份，房地产开发投资、商品房销售面积、商品房销售额的增速比一季度都有所回落。其中，1-4月份全国房地产开发投资同比增长10.3%，增速比一季度略微有所下降0.1个百分点。

“应该讲这个波动很正常，不影响对房地产投资总体平稳运行走势的判断。”刘爱华称，从目前情况看，经过房地产的持续调控，在因城施策、因地制宜调控政策的作用下，房地产领域总体平稳。

刘爱华表示，房价总体也是平稳的，3月份一线城市新建商品住宅销售价格同比下降，二手房的价格也是首次出现了同比下降，二三线的城市新建商品住宅的同比涨幅持续回落，三四线城市的去库存成效也比较明显。从这些方面来看，不管是房价还是去库存都取得积极成效，房地产领域保持了比较平稳的态势。

从未来的发展来看，刘爱华认为，按照中央经济工作会议精神，继续保持政策的连续性、稳定性，加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度，同时加快房地产长效机制建设，在这些政策的作用下，房地产领域有望继续保持比较平稳的增长态势。(记者 李金磊)

(责编：杨曦、李栋)