原标题：去年来国企并购重组金额达万亿 今年仍将是高峰期

图为某企业生产车间。 张斌 摄

去年来国企并购重组 金额达万亿

5月15日晚间，江中制药集团控股的国有上市公司江中药业发布公告称，公司正筹划收购华润医药集团有限公司下属华润江西医药有限公司控股权，江西南昌桑海制药有限责任公司控股权、江西南昌济生制药有限责任公司控股权。本次资产收购事项预计将达到重大资产重组标准。

种种迹象显示，资本市场正在成为国有企业深化改革的重要阵地。WIND数据显示，截至目前，2017年以来，沪深两市共计发生涉及国有上市企业的重大重组事件152起(含失败)，涉及交易总体价值10003.1亿元。

上述152起重大重组事件中，规模较大的有国电电力与中国神华各以资产出资组建合资公司、*ST济柴收购中油资本100%股权等。从重组目的来看，去年以来国有企业的并购重组主要集中在横向整合、多元化战略、资产调整以及整体上市，其中，横向整合就达到了74起，占比接近一半，表明在深化供给侧结构性改革的大背景下，同类型、同行业的国有企业之间的资源整合与优化正在显著加快。从行业分布来看，则主要集中在电气设备、电子元器件、化工、金属、医疗保健以及房地产行业。数据显示，上述152起重大重组事件中，目前已完成的有84起，失败的有25起，其余正处于董事会预案等阶段。

交易所层面，上交所数据显示，2017年沪市国有公司通过混合所有制改革、债转股试点、资产证券化、专业化重组等多种方式，积极推动企业整合资源，国企改革整体性突破的积极态势已经形成。报告期内，沪市国有上市公司并购重组金额超过5400亿元，重大资产重组金额接近2000亿元。深交所数据显示，2017年深市完成并购重组190起，并购交易金额6580.77亿元。其中，以主板为例，2017年实施完成的重大资产重组中，46%的企业重组前控制权为国有，并购交易金额达2281.57亿元。

2018年仍将是国有企业并购重组的高峰期。5月，重庆百货的控股股东重庆商社(集团)有限公司正式启动混合所有制改革。在河南，郑煤集团与河南投资集团电力板块资产重组工作将成为今年的工作重点。天津产权交易中心5月14日公告称，天津市国资委集中组织相关市属集团，在去年组织项目推介的基础上，今年聚焦一级集团混改，选取了20个大集团广泛征集意向投资者。

记者 吴黎华 北京报道

(责编：杨曦、李栋)