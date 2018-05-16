原标题：“A股入摩”是资本市场开放新起点

距离A股正式“入摩”近在咫尺。5月15日凌晨，明晟公司公布了一系列MSCI指标的半年度审查结果。首批234只A股被纳入MSCI中国指数、MSCI新兴市场指数等体系。根据公告，MSCI将分两步将234只中国A股纳入MSCI中国指数、MSCI新兴市场指数等体系。第一步定于稍后的6月1日实施，纳入比例为2.5%，纳入完成后中国A股市值占MSCI中国指数、MSCI新兴市场指数权重将分别达到1.26%、0.39%；第二步将于9月实施，纳入比例将提高至5%。

加入MSCI是A股市场发展的重大进步，具有十分重大的意义。这一举动既是国际市场对A股市场不断提高市场化、法制化和透明度的肯定，也是中国资本市场对外开放的又一个里程碑。就市场层面而言，机构和投资者更多的是关注相关成份股的变动以及这一举动可能给A股市场带来的增量资金。不过，考虑到A股市场目前的庞大体量，短期而言，其带来的增量资金对A股市场的影响相对较小。相较于此，更值得关注的是，就中长期来看，通过开放，市场机构投资者比重上升可以改变市场结构和风格偏好，一定程度上会减少市场波动；同时，资本项下的净流出压力减小，可以起到稳定本币汇率的作用；此外，还有助于中国资本市场的国际化，提升中国金融的定价权和国际影响力。

经过改革开放40年来的发展，中国经济规模和质量有了长足的增长和提高，中国企业的数量庞大，它在世界产业价值链上的位置也正在不断地提高。正是在这样一个大背景下，中国资本市场经历了快速的发展，市场规模居于全球前列，重要性日益凸显。这样一个在全球居于举足轻重地位的经济体和它规模庞大的资本市场，长期游离于国际资本市场之外、游离于国际投资者视野之外，显然是不合时宜的。从这个意义上来说，A股纳入MSCI，具有历史的必然性。

中国经济在全球经济中重要性的不断提高，是MSCI不能再继续忽视A股的最根本原因。今天，我们加入MSCI，推进金融业领域的开放，其根本目的，也还是要通过开放提升我国金融业服务实体经济的能力，满足经济高质量增长需求，通过主动开放来化解金融系统的潜在风险，提升中国金融业的国际竞争力。换言之，加入MSCI不是目的，而是进一步提升金融业效率的手段。

从2013年到2017年，A股市场自身经历了大量的改革，其中包括：沪港通深港通的正式推出和平稳运行、对停牌制度进行了改革、对合格境外机构投资者（QFII）外汇管理制度进行了改革等等，这些改革措施，本质上可以视为中国市场同国际市场的不断磨合。

总而言之，纳入MSCI不是A股国际化的终点，恰恰是我国进一步推进资本市场市场化、法制化和国际化的新起点，是推进金融体制改革、提高金融服务实体经济能力的新契机。下一步，应继续稳妥有序推进资本市场双向开放，以开放促改革，以开放促进步。

(责编：刘雅婷(实习生)、杨曦)