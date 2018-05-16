原标题：地方积极申建 知识产权服务业集聚区扩围在即

“2016年12月，合肥高新区获批国家知识产权示范园区，现在我们正在积极申建国家知识产权服务业集聚发展试验区。”合肥高新区管委会相关部门负责人15日向《经济参考报》记者透露。

知识产权服务业集聚发展试验区不断扩容。近日，广州开发区国家知识产权服务业集聚发展试验区正式揭牌，成为全国第14个国家知识产权服务业集聚发展试验区。此外，国家知识产权局日前批复同意佛山以及郑州建设国家知识产权服务业集聚发展示范区。据了解，集聚区建设分为试验区和示范区两阶段。据统计，已经有7个建设期满的试验区转入示范区建设。

“目前地方申建积极性都很高，相继出台了开展知识产权服务业集聚区建设的相关政策文件，并积极开展知识产权服务业集聚发展试验区与知识产权服务业集聚发展示范区建设。”国家知识产权局相关人员告诉《经济参考报》记者，这有利于集聚知识产权服务业企业，激发区域优势资源活力，推动知识产权服务业向高端发展，促进科技成果实现转化，保障和激励“双创”活动，进而推动科技创新和产业发展。

知识产权服务业附加值高，市场前景广阔。有券商报告显示，知识产权服务业拥有万亿市场规模。另有数据显示，截至去年底，我国主营业务为知识产权服务的机构数量已经超过26000家，年均增长30％。

不过，在业内人士看来，知识产权服务业仍然存在政策体系不完善、市场主体发育不健全、综合服务能力不强等问题，亟待着力培育发展。

“目前合肥高新区在知识产权高端服务能力、产业规模效应、高价值专利培育和科技成果转化效率等方面还存在不足。”上述合肥高新区管委会相关部门负责人向《经济参考报》记者坦言，合肥高新区积极申建知识产权服务业集聚区，其出发点就是打造一流的知识产权服务体系，进而支撑综合性国家科学中心建设，推动科技成果转化，培育协同创新体系。

在北京超凡知识产权代理有限公司董事长母洪看来，促进知识产权服务业繁荣需要两个重要条件：一是营造良好的法治环境，体现知识产权的价值和研发创新的价值，从而促进知识产权的创造和流通。二是完善知识产权服务整个产业链。“只有形成从前端的数据服务到确权到维权到管理到后端的运用的整个链条，才能使知识产权数据服务、知识产权交易、知识产权运营、知识产权金融等商业化服务逐步发展起来，进而反过来促进研发创新活动的繁荣。”母洪说。

(责编：刘雅婷(实习生)、杨曦)