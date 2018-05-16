原标题：“一带一路”税收合作打破国际壁垒 助力中企出海

《经济参考报》记者从国家税务总局获悉，“一带一路”税收合作会议于5月14日在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳开幕。此次会议以“共建‘一带一路’：税收协调与合作”为主题，由哈萨克斯坦国家收入委员会、中国国家税务总局、经济合作与发展组织有关机构共同主办。会议着重探讨如何消除税收壁垒和国际重复征税，为“走出去”和“引进来”的企业营造良好税收环境，消除税收的国际壁垒。

会议指出，中国税务部门将与“一带一路”各国税务部门一道，加强税收法治建设，完善国际税收规则，健全争端解决机制，提升税收征管能力，提高纳税服务水平，持续优化税收营商环境。

中国国家税务总局局长王军在开幕式上表示，建设“一带一路”国家和地区税收合作长效机制，是完善国际税收治理的务实之举，是持续优化营商环境的务实之举，也是促进世界经济发展的务实之举。

王军倡议，各方以丝路精神为指引，聚焦实现更加深入、更加全面、更加多元、更高层次的“一带一路”税收合作这一目标，共同推动“一带一路”国家和地区实现共赢共享发展。

国家税务总局国际税务司司长廖体忠告诉记者，截至2018年4月，中国税务部门已经与25个国际组织和区域税收组织建立合作关系，与117个国家和地区建立双边税收合作机制，与“一带一路”54个国家和地区签署了税收协定，发布了75份国别投资税收指南。2015年到2017年，税务部门利用税收协定下的相互磋商机制，开展双边税收磋商211例，为“走出去”和“引进来”企业消除重复征税128.78亿元。

针对出海企业在“走出去”过程中面临的税务风险，廖体忠表示，“税务部门采取了一系列举措，帮助‘走出去’企业快速熟悉境外投资目的地的基本税收信息。”

同时，我国税务部门也在持续优化国内市场的税收营商环境，为“引进来”的企业进行政策答疑和辅导，测算税负差异，还结合企业发展实际情况提供合理化建议。

值得关注的是，会议搭建了“一带一路”税收交流合作的新平台。会议围绕税收法治、纳税服务、争端解决和能力建设等问题开展交流，通过倡导“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝路精神，逐步拓展合作领域，建立合作机制，提升合作层次，形成“一带一路”税收合作领域共商共融的良好氛围，有助于提升未来税收合作的整体格局。

企业的成长壮大也提升了双向投资合作的预期，2018年一季度，中国对43个“一带一路”相关国家有新增非金融类直接投资，合计29.5亿美元，占同期总额的14.4％。同时，中国外商投资环境不断优化，也吸引更多沿线国家企业来华投资，2018年一季度，“一带一路”沿线国家对华投资新设立企业781家，同比增长40％，实际投入外资金额84.5亿元人民币。

西南财经大学教授、西财智库首席研究员汤继强表示，“税务系统助力‘一带一路’的做法，对其他部门推动‘一带一路’合作共赢有启示借鉴意义。”

(责编：刘雅婷(实习生)、杨曦)