原标题：特斯拉内部重组应对阶段“危机”

特斯拉14日透露了公司内部“重组”的消息，加上管理层的变动，这家科技公司正疲于应对内忧外患。此前，特斯拉新车型Model 3未能提振公司业绩，市场对公司的空头仓位处于高位。

特斯拉CEO马斯克14日对员工表示，公司正在进行“彻底重组”，以应对产能不足、多名资深员工离职、撞车事故等诸多问题。

《华尔街日报》援引马斯克写给员工的电子邮件报道，特斯拉在重组中将“扁平化管理架构，以改善交流”，合并部门职能，以及减少“对成功实现使命并不重要”的活动。

据报道，马斯克发出这封邮件之前，特斯拉工程事务高级副总裁道格·菲尔德已经离开了他的岗位，延续了近期特斯拉管理层的震荡。

特斯拉表示，菲尔德正在“休息一阵，放松放松，与家人共享天伦之乐”。特斯拉没有说明他何时回来，或者他会不会担任同样的工作。

菲尔德是该公司五名高管之一。另一位高管，全球销售和服务总裁乔恩·麦克尼尔，已在2月离职。其他离职人员包括该公司与安全监管机构接触的主要技术联系人麦休·施瓦尔，他在本月跳槽至竞争对手Waymo。目前特斯拉汽车涉及的一系列事故正受到联邦调查。

在特斯拉试图解决其产能不足问题之际，管理层的动荡让该公司在华尔街的不少批评者有了底气。截至4月底，卖空者已卖出价值120亿美元的特斯拉股票，使其成为空头仓位最多的股票。

路透社文章称，特斯拉正处于重要关头，该公司在试图挽救Model 3轿车出师不利的局面，这款中间市场车型对特拉斯的成功和未来的盈利能力非常关键，产能不足问题已经影响到该公司的盈利能力。

该公司正在努力增产其电动车新款Model 3，以达到每周5000辆的产量，相比3月底水平提高约150%。实际上，在菲尔德离开之前，马斯克已经接手重任，亲自解决特斯拉Model 3的种种问题，力求使公司摆脱他所称的“生产地狱”。

英国《金融时报》评价特斯拉主营业务时称，由于马斯克本人在量产汽车方面的经验不足，Model 3增产方面的问题有所加剧。

特斯拉股价14日收跌3%，报291.97美元。

(责编：刘雅婷(实习生)、杨曦)