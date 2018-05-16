安徽实施差别电价淘汰落后产能

安徽省淘汰落后产能工作办公室近日印发《安徽省2018年落后产能退出工作方案》，提出以煤炭、钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业为重点，实施差别电价等举措淘汰能耗、环保、产品质量、安全生产、技术达不到标准的五类落后产能。
《方案》要求这五类落后产能限期整改，对整改后仍未达标的进行依法关停。具体包括达不到强制性能耗限额标准要求的产能；超过大气和水等污染物排放标准排污、违反固体废物管理法律法规，以及超过重点污染物总量控制指标排污的企业；相关产品质量达不到强制性标准要求的产能；达不到法定安全生产条件和强制性安全生产标准要求的产能；淘汰类工艺技术装备等。
为推进落实，《方案》提出了实施差别电价、加大资金扶持、落实差别化信贷政策、做好职工安置、盘活土地资产、严格执法监管、加大技术扶持等措施，并明确以通报、约谈等方式督办该省落后产能退出较慢的市、县，定期公布不达标应限期整改的企业名单和经整改仍不达标、已依法关闭的企业名单。
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