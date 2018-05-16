山西煤企债券融资成本持续上升

记者从人民银行太原中心支行获悉，一季度山西全省煤炭企业债券融资的加权平均利率为5.8%，高于上年同期0.547个百分点，高于全国平均水平0.671个百分点，近三年来山西煤企发行债券融资成本持续上升。
与此同时，一季度山西省煤炭企业累计发行超短融和短融380亿元，占煤炭企业债券发行额的62.2%，发债期限进一步趋短。其中，短期债券的加权平均利率为5.452%，同比上升0.652个百分点，比全国高0.668个百分点；中期债券的加权平均利率为6.526%，同比上升0.404个百分点，比全国高0.505个百分点。
统计数据显示，截至3月末，山西全省企业银行间市场融资余额为3636.4亿元，比年初增加107亿元。其中，煤炭企业融资余额2964.2亿元，比年初增加50亿元，占企业融资新增额的46.7%。
全国接待国内游客1.47亿人次 本报北京5月1日电 （记者王珂）文化和旅游部1日发布的2018年“五一”假日旅游市场信息显示，假日期间，旅游市场供需两旺、运行平稳，基本实现了“安全、有序、优质、高效、文明”的工作目标。综合通信运营商、线上旅行服务商和各地旅游部门…【详细】
物价运行总体稳定 专家预计二季度CPI涨幅围绕2.5%波动 价格反映供需关系，是国民经济发展的“晴雨表”。国家统计局城市司有关负责人表示，目前市场供需保持基本平衡，物价运行总体稳定，既说明国民经济总体运行较为健康，也为国民经济健康发展提供了良好的宏观环境。 从一季度数据来看，CPI比去年同期上涨…【详细】
北京铁路局“五一”小长假累计发送517.07万人 人民网北京5月2日电（记者 李楠桦）记者从中国铁路北京局集团有限公司（简称：北京铁路局）获悉，“五一”小长假铁路旅客运输从4月28日起至5月1日止，共4天，北京铁路局累计发送旅客517.07万人，同比增加21.5万人，增幅4.3%。 据…【详细】