原标题：山西煤企债券融资成本持续上升

记者从人民银行太原中心支行获悉，一季度山西全省煤炭企业债券融资的加权平均利率为5.8%，高于上年同期0.547个百分点，高于全国平均水平0.671个百分点，近三年来山西煤企发行债券融资成本持续上升。

与此同时，一季度山西省煤炭企业累计发行超短融和短融380亿元，占煤炭企业债券发行额的62.2%，发债期限进一步趋短。其中，短期债券的加权平均利率为5.452%，同比上升0.652个百分点，比全国高0.668个百分点；中期债券的加权平均利率为6.526%，同比上升0.404个百分点，比全国高0.505个百分点。

统计数据显示，截至3月末，山西全省企业银行间市场融资余额为3636.4亿元，比年初增加107亿元。其中，煤炭企业融资余额2964.2亿元，比年初增加50亿元，占企业融资新增额的46.7%。

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