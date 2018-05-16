我国水稻等大宗作物用种已经实现品种全部自主选育

人民网北京5月16日电 今日，农业农村部举行新闻发布会，介绍我国种业发展有关情况，并回答记者提问。农业农村部副部长余欣荣介绍说，目前，在水稻、小麦、大豆、油菜等大宗作物用种上，我国已经实现了品种全部自主选育，玉米自主品种的面积占比也由85%恢复增长到90%以上，做到了“中国粮”主要用“中国种”。

余欣荣指出，我国种业发展快速推进，在源头夯实了国家粮食安全的根基。概括起来，主要体现为“四个显著”。

第一，种业安全保障能力显著增强。种业是农业的“芯片”，只有种业安全有保障了，我国粮食安全的“根基”才能稳固。在蔬菜生产上，自主选育品种的市场份额达到87%以上。海南、甘肃、四川等三大国家级制种基地建设顺利推进，一批区域性良繁基地巩固发展，主要农作物种子质量合格率稳定保持在98%以上，良种覆盖率超过97%，我国农作物供种保障能力得到大幅提升，对农业增产的贡献率达到45%。

第二，种业自主创新能力显著提升。首先，是通过推进种业科研成果权益改革，释放人才创新活力，探索形成了成果权益分享、转移转化和科研人员分类管理的制度性成果，科研人员创新的劲头更足了。其次，瞄准种业科研体制的顽疾，组织开展国家良种重大科研联合攻关，建立形成了政产学研用结合的种业协同创新体系，取得了品种创新的突破，收获了制度创新的成果，在解决科研与生产“两张皮”问题上，探索出了一条新的路子。再有，大力推进种业“放管服”改革，激发企业创新活力，先后下放和取消了7项许可审批事项，改革品种管理制度，开通品种绿色通道，完善品种审定标准，建立品种登记和经营主体备案制度，全面完成科研院校与其开办的种子企业“事企脱钩”，极大地释放了种业发展活力。

第三，企业竞争力显著提高。种子企业的市场主体地位不断强化，发展的步子更快了，个头更大了，实力更强了,种业竞争力显著增强。数据显示，一是市场集中度明显提高。随着企业兼并重组加快，企业数量大幅减少，前50强的市场份额占到35%以上，这比五年前提高5个百分点。现在已有了一批销售额超过10亿、20亿、30亿元的骨干企业，上市企业有60多家，总市值超千亿元。二是企业研发投入明显增多。这几年由于种业政策好，国家鼓励创新，种子企业纷纷加大科研投入，引进国际化高水平人才，现在前50强企业每年研发投入超过15亿元，占销售收入的7.5%左右，正在接近国外大公司的研发投入强度。三是企业创新能力明显增强。种子企业每年申请的新品种保护数量比过去五年翻了一番，在申请总量中的比重超过50%。国审玉米品种超过一半是企业选育的，水稻品种超过2/3是来自于企业。这说明，种子企业正在逐步成长为育种创新的主体。

第四，种业发展环境显著改善。以国务院出台3个种业工作文件、全国人大修订《种子法》为主要标志，构建了我国现代种业的顶层设计，形成了种业发展的“四梁八柱”。目前，种业支持政策体系不断完善，法律法规制度体系更加健全，行政管理体系和部门协调机制有效确立，创造了现代种业发展的良好环境。随着种业知识产权保护、市场监管力度持续加大，制售假劣、套牌侵权等违法行为大幅减少，“劣种子”问题基本解决，“假种子”问题得到有效遏制。据初步统计，假劣种子案件比2011年减少50%，种子侵权案件减少36%。

(责编：蒋琪、仝宗莉)