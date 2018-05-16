业内预计CDN市场行将告别价格战病态竞争

人民网北京5月16日电 （孙阳）越来越多的案例表明，经历近两年惨烈价格战，CDN市场快速洗牌，价格战边际效用明显减弱，行业逐步回归良性竞争。

近日，云端科技、又拍云与帝联网络召开战略合作发布会，宣布三方将在包括资本、底层资源、技术、产品、市场、品牌等多层面开展合作。

上述完成合作的三家企业认为，非良性竞争严重伤害了互联网数据服务行业的健康发展，引导部分客户关注价格而非服务质量，阻滞了行业创新，令行业陷入了一个低水平、低效率、缺创新的竞争怪圈。

无独有偶，另一家服务商UCloud也在宣布：旗下私有云公司UMCloud将正式与数人云合并，两者在业务上全面整合。

CDN领域一度深受资本青睐，巨头玩家、中小厂商纷纷入场。多家厂商相继完成大金额的融资。在充盈的资金支持下，后加入的玩家企图靠价格战实现卡位。

方正证券发布的研报指出，如果类似于2017年激烈价格战情况持续的话，按照目前各家融资情况看，部分CDN 或者云计算厂商到 2018 年上半年，融资资金便将耗尽。面临持续激励的价格竞争，投资者持续跟投相关公司的热情也会大大降低。

在资本寒冬来临、市场竞争残酷等多重作用下，行业洗牌、中小厂商抱团取暖业已成为CDN行业的新常态。

而越来越多的业内人士表态，这轮洗牌也意味着CDN市场的价格战时代已近终结，未来将是围绕技术、质量和服务的深度竞争。

有行业分析师向记者表示：“价格作为一个敲门砖，通常在初期进入一个市场，也就是市场占有率从 0%到10%这个阶段比较有效。但随着将近两年时间，价格敏感的用户已经完成迁移，未来因价格而迁移的潜在客户会大幅减少。”

“通过产业链调研,我们了解到从去年7月开始CDN行业的价格就没有实质性的大幅下降,价格下降的幅度从过去以元为单位,改为以角为单位,截止到目前,行业价格趋于稳定。”上述分析师认为。

不仅如此，诸多业内人士包括官方智囊和企业高管也纷纷出面喊话，称价格战已渐近终结，行业将回归理性发展。

中国信通院产业与规划研究所副主任胡海波在今年4月表示：“2018 年-2019年，CDN业务在云计算占比逐渐提升，而CDN的刚性成本全部是带宽成本，是无法进一步压缩的。同时，流量的成本也将随着CDN规模扩大而线性增加，继续价格战带来的将是亏损扩大。目前来看，从拼价格到拼质量，服务是一个必然的过程。”

腾讯云总裁邱跃鹏在接受采访时回应“价格战”话题时也表示，不是东西越便宜越好，应该跟客户多谈价值。

而在2018 年亚太 CDN 峰会上，来自金山云的高管也预判，2018年CDN的价格将回归到正常竞争区间。

很显然，随着价格战的边际效用明显减弱，CDN市场即将告别价格战时代已经成为行业共识。

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