扩大开放，在共赢中迈向高质量发展

【开启对外开放新征程】

光明日报记者 张翼

新时代扩大开放再出发，中国主动作为，发展更高层次的开放型经济，奏响共赢发展的新乐章。

5月15日，明晟公司（MSCI）公布了234只最终将被纳入其相关指数的中国A股股票“准名单”，全球投资者静待中国红利。而此前，MSCI曾连续多次拒绝将中国A股纳入其相关指数。中国政府进一步扩大金融业对外开放的系列重大举措使曾经的拒绝变为理性的接纳。

在中国，各地扩大开放的重磅举措密集发布，海南省不久前出台46条硬措施，大幅放宽市场准入、制定实行更加精简的负面清单、优化营商环境、加强风险防控体系建设……扎实推进中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设，探索建立开放型经济新体制。

沙特基础工业公司副总裁兼北亚区总裁李雷对中国扩大开放的重大举措十分振奋，期待着与中国有更多合作。

新西兰-中国食品安全协会会长黄卫国已经感觉到中国改革开放再出发的春风，以前新西兰葡萄酒出口中国时通关至少需要两周，现在最多两天，中国海关正在不断通过改革提升通关效率。

40年改革开放，40年波澜壮阔，改革开放书写了国家和民族发展的壮丽史诗。

以开放促改革、以开放促发展，从制造业开放到服务业开放，从“引进来”到“走出去”，从扩大出口到进出口并重，从设立自由贸易试验区到探索建设自由贸易港，从全面实行准入前国民待遇加负面清单管理到扩大服务业对外开放……中国的开放历程遵循着科学的内在逻辑，在合作共赢中将中国梦与世界梦联通。

新时代，中国扩大开放再出发，是顺应当今世界贸易自由化的大国担当，是更好利用全球资源的合理选择，是高质量发展的内在需要。

高质量发展，是能够满足人民日益增长的美好生活需要的发展，是体现新发展理念的发展，是创新成为第一动力的发展，是共享成为根本目的的发展，而开放正是通向高质量发展的必由之路。

处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，中国在更大范围、更广领域、更高水平上推进对外开放，是符合新时代发展要求的战略选择。

从竞争中发展，从开放中获益。开放倒逼企业的转型升级、创新效应释放，开放倒逼市场结构调整、突破利益固化藩篱。主动扩大开放，在更广范围、更深层次利用境外优质的资本、技术和人才，是当前中国跨越关口、构建现代化经济体系的关键一环，是增强中国企业高质量发展能力实现赶超型发展的重要举措，是满足中国人民日益增长的美好生活需要的一条重要路径。

计利当计天下利。面对不利于世界开放交流的逆全球化思潮，习近平主席发出了强有力的声音：“中国对外开放，不是要一家唱独角戏，而是要欢迎各方共同参与。”近年来，中国经济持续保持中高速增长，成为全球经济复苏和可持续发展不可或缺的发动机和稳定器。主动扩大进口为合作方特色优势产品提供广阔的市场，实现共同发展、共同繁荣。

大幅度放宽市场准入，创造更有吸引力的投资环境，加强知识产权保护，主动扩大进口……中国自主扩大开放的重磅举措令世界充满期待。“宜早不宜迟，宜快不宜慢”，对外开放的重大举措将尽快落地，中国正在以前所未有的姿态拥抱世界，中国的发展不仅造福了中国人民，也将为所有发展中国家和发达国家创造发展机遇。

（光明日报北京5月15日电）

《光明日报》（ 2018年05月16日 01版）

(责编：岳弘彬、曹昆)