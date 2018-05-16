2018北大光华纽约论坛成功举办 共议如何构筑更美好未来

人民网北京5月16日电(陈孟) 5月11日，由北京大学光华管理学院主办的第五届北大光华纽约论坛在纽约公共图书馆举行，主题为“Investing in a Better World”。此次论坛是北京大学120周年海外庆典的组成部分，众多中美顶尖学者出席本次论坛，并就当下热点话题进行了深度、开放、精彩的学术探讨。

北京大学副校长王博和美国肯尼迪家族基金董事Stephen Kennedy Smith到场致开幕辞。随后，多位中美嘉宾分别就“全球经济：中国，美国与世界”和“技术，商业和社会”两大主题进行了深入讨论。

王博在致辞中表示，当前，保护主义在全球贸易中日益普遍，同时科技发展也提出了新的问题:如何为所有人创造积极包容的未来，避免意想不到的陷阱。在此背景下，此次论坛主题设定为“Investing in a Better World”具有时代意义。

Stephen Kennedy Smith在发言中指出，当前的美中关系出现了令人担忧的时刻，但两国也面临着共同的挑战。在美国，1%的富人控制着21%的美国财富，这是美国自大萧条以来最大的不平等，资本如此高度集中若不合理部署极有可能带来巨大的破坏性。反观中国，自1985年以来贫富差距也在扩大。中美两国必须解决收入不平等问题。

针对“全球经济：中国，美国与世界”这一主题，演讲嘉宾探讨了中美及各国如何更好地协调、合作，重塑全球经济增长动力。北京大学光华管理学院院长刘俏在演讲中指出，过去40年里，中国经济增长呈指数增长，成功实现了工业化。这些成绩的取得主要有四大原因：以基础设施为重点的投资拉动增长模式；成为全球贸易的积极参与者；有利于增长的金融体系；总体审慎的宏观调控。

刘俏认为，虽然当前中国经济也面临诸多新挑战，但中国经济正在由高速增长阶段转向高质量发展阶段，这为中国经济的未来释放了一个积极信号。通过继续深化供给侧改革、技术创新、消费驱动、智能制造、区域协调发展、资源合理利用等方式，中国经济前景可期。而中国的发展路径能否为世界各国提供参考，关键在于是否能有越来越多的地区和国家参与进来。各国应该更多交流经验，讨论政策措施，共同制定长期可持续发展和全球治理的战略计划。

哥伦比亚大学可持续发展研究中心主任、著名经济学家Jeffrey Sachs在发言中批评了美国总统特朗普目前推出的一系列政策。谈及当前中美贸易摩擦，Jeffrey Sachs直言特朗普喜欢指责中国等其他国家，但这并不能解决问题并且是无知的。美国已经强大了70年，这也导致了傲慢和对永恒繁荣的期望。当前，贸易逆差并不是中美间真正的问题，让美国政府难堪的是“中国制造2025”，这就是美国政府也试图要在2025年推动美国制造的原因。Jeffrey Sachs认为，2025年计划对中国和世界都有好处，健康的竞争对两个经济体都是有利的。

他表示，中国应继续推进产业政策，发展新的产业需要公共、个体和学术间的合作。同时中国应保持冷静，遵守WTO等国际标准。最重要的是避免冲突，遵守规则，让强大的国家尽其所能合理发挥其影响力。在他看来，中国目前有三大举措值得称道：“一带一路”倡议、中国制造2025以及构建全球能源互联网，这些倡议都有利于全球可持续、稳定的合作。

在“技术，商业和社会”这一主题讨论环节中，与会嘉宾探讨了人工智能及移动技术发展对商业模式创新、经济转型以及人类社会发展的影响。

麻省理工学院物理学教授、生命未来研究所创始人、人工智能领域的专家Max Tegmark表示，大多数人工智能研究人员都乐观地认为，在未来的几十年里，AGI（通用人工智能）是可能实现的。然而，为了使AGI成为人类和经济发展的积极力量，研究人员必须遵循几个原则。具体来说，一是避免发展伤害人们的新方式，并推动研究创造有助于社会的方式；二是必须避免创造的财富不平等；三是必须投资人工智能安全研究。

“如果AI不为每个人增加财富，那么我们应当感到羞愧。”他直言，低技术将使人类灭亡，而高科技则有可能拯救人类或导致人类灭绝。我们不应当去压制技术的发展，关键是构建能够赋予我们社会力量的技术。

香港大学经济及工商管理学院院长兼光华管理学院教授蔡洪滨重点分析了中美两国在人工智能领域的布局。同时他指出，中美两国都希望人工智能能让自己再次变得伟大，人工智能浪潮至关重要。但中美人工智能领域的竞争应该以促进人类的共同未来为目标，需要避免人工智能领域的军备竞赛，也需要防止某些个人、组织和国家利用人工智能技术实现不正当的有损人类共同利益的现象。

北大光华纽约论坛始创于2014年，是由北京大学光华管理学院倾力打造的国际高端对话平台，致力于构建中美商业对话、产业交流，探讨中国与国际社会经济热点学术问题。一直以来，论坛得到了美国当地光华校友和北大校友的大力支持，受到中美两国商业商界和学术界的高度关注与认可。

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