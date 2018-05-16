“垃圾股”致股民亏损严重 偏股型基金远远跑赢大盘

人民网北京5月16日电 （吕骞）证监会新闻发言人高莉16日在答记者问时表示，截至2017年底，公募基金行业累计分红1.71万亿元，其中偏股型基金年化收益率平均为16.5%，超过同期上证综指平均涨幅8.8个百分点，远远跑赢了大盘。

高莉表示，近年来，部分有退市风险、估值严重偏离基本面的上市公司，个人投资者的数量却持续增加，投资者因此亏损严重，出现“赚了指数亏了钱”的声音。但另一方面，公募基金为投资者创造了显著的回报。近20年来，作为个人和家庭理财金融工具的主要对象，公募基金依托专业优势，坚持价值投资、长期投资理念，行业发展成效明显。

从投资回报看，截至2017年底，公募基金行业累计分红1.71万亿元，其中偏股型基金年化收益率平均为16.5%，超过同期上证综指平均涨幅8.8个百分点，也就是说远远跑赢了大盘。债券型基金年化收益率平均为7.2%，超出现行三年定期存款利率4.5个百分点。同时，基金管理公司受托管理基本养老金、企业年金、社保基金等各类养老金1.5万亿元，在养老金境内投资管理人的市场份额占比超过50%，总体上实现良好收益，以社保基金为例，2001—2016年实现年化收益率8.4%，2017年收益率在9%左右。

从产品种类看，公募基金管理人和产品数量稳步增长，产品多元化发展，努力满足投资者资产配置多样化需求。截至2017年底，我国境内共有基金管理公司113家，其他公募基金管理人14家，管理资产合计达11.6万亿元。公募基金产品数量达到4841只，范围涵盖股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、商品期货基金和ETF基金。同时，养老目标基金、FOF基金等以价值投资为理念、倡导获取长期稳定收益的新产品逐步推出，使得公募基金产品体系更加精细化，范围更广泛，有利于满足不同投资者的需求，促使公募基金行业迈入资产配置的新时代。

从对外开放看，公募基金是资本市场对外开放的先行军，行业公信力和国际影响力不断提升。截至2017年底，共设立了45家中外合资基金管理公司，有24家基金管理公司设立了香港子公司，部分基金管理公司在欧洲等地区设立了分支机构。经中国证监会批准的在内地公开销售的香港互认基金产品11只，经香港证监会认可的在香港公开销售的内地互认基金产品50只，基金业初步形成双向开放的市场竞争格局。

从法制建设看，公募基金行业建立了较为先进和完善的监督管理法规体系。1997年国务院颁布《证券投资基金管理暂行办法》，2003年发布《中华人民共和国证券投资基金法》，2013年新《中华人民共和国证券投资基金法》实施，与此相配套的公募基金法律法规及自律规则有210多项，包括《公开募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金销售管理办法》《证券投资基金托管业务管理办法》《证券投资基金信息披露管理办法》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等，对公募基金投资运作、销售管理、信息披露管理等进行了明确的细化规定，确立了风险自担的产品设计和销售规范、强制托管制度、每日估值制度、信息披露制度、公平交易制度以及严格的监管执法体制，推动公募基金成为投资者保护更为充分的行业。

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