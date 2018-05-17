北京新机场明年9月底满足通航条件

本报北京5月16日电 （记者王昊男）记者16日从北京市住建委获悉：将确保北京新机场2018年底主体工程基本完工，2019年9月底满足通航条件。

据介绍，目前北京新机场航站楼工程已完成封顶封围，正在进行内部精装修及机电设备安装；市政配套工程完成90%，出场高架桥结构已全线贯通；口岸工程完成18%，空管西塔台工程完成35%，供油工程完成30%，东航基地完成30%，南航基地完成30%，飞行区工程土方施工已完成92%，信息中心大楼建设工程正在稳步推进，各信息系统建设已全面展开。新机场建成后，北京地区将新增航站楼面积70万平方米、跑道4条、停机位268个，可以释放大量国际航班时刻，提升我国枢纽机场的国际竞争力。

《 人民日报 》（ 2018年05月17日 04 版）

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