今年山西将关闭煤矿35座

本报太原5月16日电 （记者周亚军）山西持续推进煤炭供给侧结构性改革，2018年将关闭煤矿35座、退出产能2240万吨。

近年来，山西坚决淘汰落后产能、无效产能，按照法治化、市场化的要求，通过关闭退出灾害严重、资源枯竭、不具备安全生产条件、不符合煤炭产业政策的煤矿，缓解产能过剩矛盾，推动全省煤炭产业结构调整优化升级。2016年—2017年，省内关闭煤矿52座、退出产能4590万吨，核减生产煤矿产能925万吨/年，煤炭去产能总量全国排名第一。

山西坚持去产能与发展先进产能相结合，提升先进产能占比。2017年底全省煤炭先进产能达到39614.4万吨/年，占到生产总能力的42%，同比提高6个百分点。2016年和2017年去产能职工安置率分别为99.6%和88.6%。

《 人民日报 》（ 2018年05月17日 10 版）

(责编：冯粒、袁勃)