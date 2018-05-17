今年山西将关闭煤矿35座

本报太原5月16日电 （记者周亚军）山西持续推进煤炭供给侧结构性改革，2018年将关闭煤矿35座、退出产能2240万吨。
近年来，山西坚决淘汰落后产能、无效产能，按照法治化、市场化的要求，通过关闭退出灾害严重、资源枯竭、不具备安全生产条件、不符合煤炭产业政策的煤矿，缓解产能过剩矛盾，推动全省煤炭产业结构调整优化升级。2016年—2017年，省内关闭煤矿52座、退出产能4590万吨，核减生产煤矿产能925万吨/年，煤炭去产能总量全国排名第一。
山西坚持去产能与发展先进产能相结合，提升先进产能占比。2017年底全省煤炭先进产能达到39614.4万吨/年，占到生产总能力的42%，同比提高6个百分点。2016年和2017年去产能职工安置率分别为99.6%和88.6%。
全国接待国内游客1.47亿人次 本报北京5月1日电 （记者王珂）文化和旅游部1日发布的2018年“五一”假日旅游市场信息显示，假日期间，旅游市场供需两旺、运行平稳，基本实现了“安全、有序、优质、高效、文明”的工作目标。综合通信运营商、线上旅行服务商和各地旅游部门…【详细】
物价运行总体稳定 专家预计二季度CPI涨幅围绕2.5%波动 价格反映供需关系，是国民经济发展的“晴雨表”。国家统计局城市司有关负责人表示，目前市场供需保持基本平衡，物价运行总体稳定，既说明国民经济总体运行较为健康，也为国民经济健康发展提供了良好的宏观环境。 从一季度数据来看，CPI比去年同期上涨…【详细】
北京铁路局“五一”小长假累计发送517.07万人 人民网北京5月2日电（记者 李楠桦）记者从中国铁路北京局集团有限公司（简称：北京铁路局）获悉，“五一”小长假铁路旅客运输从4月28日起至5月1日止，共4天，北京铁路局累计发送旅客517.07万人，同比增加21.5万人，增幅4.3%。 据…【详细】