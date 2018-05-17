地方偏，如何破解招商难？

缺资金、缺技术、缺人才，招商引资，云南不少地区存在天然劣势。“以前什么企业都想招、什么企业都去谈。”国家级曲靖经济技术开发区投资促进四局局长张勇辉说，盲目招商，工作辛苦却收获不大。

“坐等等不来，主动才有希望。”曲靖经开区党工委副书记许尚鸿介绍，曲靖经开区成立专门的招商局，围绕具有比较优势的现代产业体系，聚焦硅晶材料、生物医药、高原特色农产品加工业等产业进行重点招商，招商引资明显提速。

云南水电资源丰富，电价改革进展快，电价每千瓦时比东部低一两毛，对一些企业有独特的吸引力。“10年前，我们经开区只有一家硅材企业，通过精准招商，去年我们就开工了两家、在谈六七家，还引来了行业老大保利协鑫。”张勇辉说。

“生物医药企业那么多，也并非所有的细分领域咱都有优势。技术、资金、人才，咱们比不上北上广，但是有一点咱有他们未必有：那就是原材料。”张勇辉介绍，因为特殊的土壤气候条件，曲靖市银杏叶中的药用成分有效含量是浙江的两倍，加上地价便宜，对于需要接近银杏种植地的生产企业来说，曲靖反而有了比较优势，希陶药业等需要原材料的医药企业得以入驻。

不过也不能啥商都招，高污染的不能要。“曲靖环境好，年均气温14摄氏度、空气洁净度高，适合疫苗等生物医药企业生产，要是环境污染了，最大的比较优势就没有了。”许尚鸿说。

以前总想通过资金补助招商，结果却发现很难拼得过东部。“资金咱们没优势，人才更是难引进，别的不说，人才子女的教育咱们就很难比得上北上广。不过拼不过也不能完全放弃，省里对人才、技术引进都出台了优惠政策，我们尽量用活用足。”许尚鸿说。曲靖经开区的不少企业是“研发北上广，生产在边疆”。对重点招商引资行业领域的企业，曲靖经开区不仅开展保姆式服务，还会在企业现场考察后第一时间回访了解企业投资意愿。“通过改善营商环境，用美誉度来赢得知名度。”

“精准招商才能提高引资效率。”张勇辉认为，西部地区招商引资存在天然劣势，但也有独特优势，加上企业要考虑产业布局，“只要在比较优势领域精准发力，同样能够吸引客商。”

《 人民日报 》（ 2018年05月17日 10 版）

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