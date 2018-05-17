广东举办首届茶叶产业大会

本报广州5月16日电 （记者罗艾桦、贺林平）广东清远近日举办首届茶叶产业大会，吸引部分“一带一路”沿线国家驻穗代表、茶行业专家、茶叶企业和种植大户等近千人参加。这是广东实施乡村振兴战略、推进农业供给侧结构性改革、发展富民兴村产业的重要举措，旨在推动茶产业大发展、茶文化大交流。

借此次大会，广东评选出十大好春茶和十大最美茶园。广东省副省长叶贞琴表示，广东将通过拉长产业链，拓展价值链，补强科技链，丰富文化链，全面提升茶产业的经济价值、社会价值、生态价值和文化价值，高质量打造一批茶叶专业镇、专业村，设立茶产业发展基金，让广东茶叶走向全国、影响世界。

《 人民日报 》（ 2018年05月17日 10 版）

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