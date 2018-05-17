中国制造业开放层次不断提高

本报北京5月16日电 （记者李贞）今天，国家发改委举办新闻发布会，指出为确保2018年中国全面实施市场准入负面清单制度这一重大改革的顺利实施，近日发改委会同商务部印发了《关于开展市场准入负面清单（试点版）全面修订工作的通知》，正式启动《清单草案（试点版）》的修订工作。

此前，发改委发布最新外商投资负面清单有关情况时强调，制造业会是其中一项重点。作为外商投资的重点领域，中国制造业的外商投资准入限制不断缩减，已经基本实现全方位的对外开放。

《外商投资产业指导目录（2017年）》大幅压减了对外商投资的准入限制，在制造业31个大类、179个中类和609个小类中，完全对外资开放的已有22个大类、167个中类和585个小类，分别占71%、93.3%和96.1%。

工业和信息化部部长苗圩表示，中国将进一步落实汽车、船舶、飞机等行业开放要求，放宽外资股比限制特别是汽车行业外资股比限制。据发改委公布信息，中国汽车行业将分类型实行过渡期开放，2018年取消专用车、新能源汽车外资股比限制；2020年取消商用车外资股比限制；2022年取消乘用车外资股比限制，同时取消合资企业不超过两家的限制。通过5年过渡期，汽车行业将全部取消限制。船舶行业2018年将取消外资股比限制，包括设计、制造、修理各环节。飞机制造行业2018年将取消外资股比限制，包括干线飞机、支线飞机、通用飞机、直升机、无人机、浮空器等各类型。

随着中国制造业从高速增长阶段转向高质量发展阶段，制造业领域将重点推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展。近年来，外商投资的重点已经从加工制造逐步拓展到计算机、集成电路、智能制造等高新技术领域，在中国设立区域总部、研发中心的跨国公司近2000家。

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