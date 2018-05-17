成都借论坛展示高新区 致力精准服务和创业对接

“高新技术服务超市”以“贯通创新链、融入产业链、对接资本链”的高新技术服务体系为核心，将高新技术服务摆上“货架”，实现线上与线下、创新与创业、孵化与投资的有效结合。图为与会人员通过电子“货架”了解生物医药产业产品。

目前，已有波兰罗兹省及罗兹市政府驻成都代表处、法国城市联合会、欧中投资协会、中英智慧质量工程技术研究院、成都欧盟项目创新中心等42家欧洲及“一带一路”参与国家的办事机构入驻。

5月11日上午，参加欧美同学会首届数字经济与人工智能大会的人员前往成都市高新区的中国—欧洲中心和菁蓉国际广场，对创新创业平台在成都的搭建情况进行实地考察。

成都高新区筹建于1988年，目前是全国科技和金融结合试点地区、国家高新技术产业标准化示范区，也是四川省全面创新改革试验区和自由贸易试验区核心区域。成都市委副书记、市长罗强在欧美同学会首届数字经济与人工智能大会的开幕式上表示，成都位于“一带一路”建设、长江经济带发展等国家战略的交汇点，是国家全面创新改革试验的核心城市，在发展数字经济和人工智能方面具有明显优势。

在成都市高新区的中国—欧洲中心，与会人员重点参观了公共平台服务区。服务区内设会议中心、展示中心、技术交易中心，还配套建设了欧洽会永久会场、剧院、音乐厅、国际酒店等。据工作人员介绍，这个对外交往、对欧全面合作的新平台，为加快聚集欧洲商务、科技、教育、文化和艺术展览等资源提供了极大便利。

位于成都市“双核共兴”核心位置的菁蓉国际广场，是中国西部最大的创新创业旗舰和全国最领先的创新创业服务平台，也是全国规模最大、功能最完善的“高新技术服务超市”。据工作人员向与会者介绍，菁蓉国际广场于2016年3月正式启用，总建筑面积达25.6万平方米。作为“高新技术服务超市”的旗舰店，菁蓉国际广场以贯通创新链、融入产业链、对接资本链的高新技术服务体系为核心，围绕研发设计、知识产权、技术转让、检验检测认证、创业孵化、人才服务、创新创业孵化等高新技术服务业态，通过聚集政府、高校院所、市场机构等资源，打造标准化、品牌化的服务产品。

在“高新技术服务超市”中，创业者可以根据需求“选购”各类科技服务产品，落户于此的外国企业也可享受涉外双创一站式服务。在考察现场，与会人员通过触碰荧幕深入了解各项高新技术产品，尝试通过扫描二维码进行商品交易。通过借鉴现代超市的经营理念，“高新技术服务超市”实现了对全球资源的优化利用，为海内外企业提供了“高性价比”的技术服务产品。

(责编：冯粒、袁勃)