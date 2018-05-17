青岛吹响未来产业集结号（青岛现代产业精准招商系列报道⑥）

在新的发展语境下，毋庸置疑，未来产业将成为经济增长新引擎。那么地方城市如何筹谋新一代信息技术及集成电路产业的发展路径，于其未来，关系重大。

近日，青岛成立一支新一代信息技术及集成电路产业定向招商专业团队。团队由青岛市经济信息化委牵头，市电政信息办、市科技局、市国土资源房管局、市规划局等单位均有参加。这支团队今后的重点招商方向为：集成电路、新型显示、信息通信设备、传感器与物联网、虚拟现实与人工智能、移动智能终端与可穿戴设备。

规划背后，是强大的实力支撑。

作为国家首批两化融合实验区，第一批家电及电子信息、软件与信息服务国家新型工业化产业示范基地，青岛在新一代信息技术及集成电路产业上具有良好的发展基础和广阔的应用前景。

多个企业发展案例记录下青岛在新一代信息技术及集成电路产业不断提升的足迹。

海尔承接“中国制造2025”国家战略，打造行业首个自主知识产权的工业物联网平台COSMO，助力中国制造业转型升级；海信在变频空调领域完全自主掌握了变频的核心控制技术，在显示技术方面率先实现激光家庭影院产品的产业化；澳柯玛推出“互联网+全冷链”品牌战略，研发出智能家电物联平台、智慧冷链管理系统，处于行业领先；东软载波、海信网络科技、鼎信通讯、软控股份4家企业连续多年成为国家规划布局内重点软件企业。

电子信息制造业是青岛的优势产业之一。来自青岛的数据显示，2017年1—11月份，青岛市全市规模以上电子信息制造企业累计完成产值2145.3亿元，同比增长13.7%。

将目光聚焦到青岛的软件服务业，不断上扬的统计数字让人眼前一亮。

42.8%，这一数字是青岛“十二五”期间全市软件业务收入的年均增长率。该增长率让这座城市的软件业务实现了历史性跨越：从2010年的百亿级到2014年的千亿级。这一跨越，得益于青岛近年来实施的“东园、西谷、北城”软件产业战略布局。

与此同时，青岛新兴产业的良好发展势头也日益显现，云计算与大数据产业加速布局青岛。海尔、酷特、中车、特锐德、三迪时空等一批企业大数据平台相继建成，清华—青岛大数据工程研究中心、慧与软件全球大数据应用研究及产业示范基地、浪潮云计算大数据研发中心、亚马逊AWS中国创新中心等一批大数据重点项目正在落地。

2017年，青岛成为全国首个获批中国软件名城创建试点城市。此外，青岛还获批为国家“智慧城市”技术和标准试点城市、国家信息惠民试点城市。

随着一个个“国家级”发展平台的建设，在青岛，新一代信息技术及集成电路产业发展未来可期。

(责编：冯粒、袁勃)