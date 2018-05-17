原标题：4月全国70城新房价格同比趋稳 一线城市楼市加速降温

4月全国70城新房价格同比趋稳

一线城市楼市加速降温

绘图 杨佳

4月数据显示，在持续楼市调控和利率上浮政策影响下，一线楼市加速降温，二三线城市交易增速亦有所回落。

16日，国家统计局发布的4月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数显示，4个全国一线城市新建商品住宅价格同比均出现微跌情况，其中广州地区环比和同比均下跌，分别跌0.1%和0.8%；而深圳环比转升，升幅为0.1%，同比下跌2.2%，较前值的下跌2.3%呈收窄状态。在二手房方面，北上广深同比指数均不如前值。具体来看，北京环比下跌0.1%，同比跌6.9%；上海环比及同比分别下跌0.2%和2.0%；广州环比升0.5%，同比升1.8%，低于前值的2.4%；深圳环比升0.2%，低于前值的0.7%，同比升4.4%，前值为5.0%。

二三线城市同比涨幅回落

实际上，前4个月全国房地产开发投资、土地成交增速均比前3个月有所回落。与此相应，4月份房地产开发景气指数为101.37，比3月份回落0.13点。

对于70城房价数据，国家统计局城市司高级统计师刘建伟分析称，一线城市商品住宅销售价格同比降幅扩大，二三线城市同比涨幅有所回落。4月份，各地继续坚持因地制宜、因城施策、分类调控不放松，保持政策的连续性和稳定性。一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比降幅比上月分别扩大0.4和0.6个百分点。二线城市新建商品住宅销售价格同比涨幅与上月相同，二手住宅销售价格同比涨幅比上月回落0.1个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅均比上月回落0.3个百分点。4月份，一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别为持平和下降0.1%。二线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅比上月扩大0.1个百分点，二手住宅销售价格环比涨幅与上月相同。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比涨幅分别比上月扩大0.2和0.1个百分点。

与此同时，15个热点城市新建商品住宅销售价格保持稳定。从环比看，7个城市新建商品住宅销售价格下降，降幅在0.1至0.2个百分点之间；其余城市微涨，涨幅在0.1至0.5个百分点之间。从同比看，10个城市新建商品住宅销售价格下降，降幅在0.2至2.2个百分点之间;其余城市略有上涨，涨幅在0.4至1.1个百分点之间。

“从目前情况看，房地产领域总体平稳，房价总体也是平稳的。”国家统计局新闻发言人刘爱华认为，不管是楼市调控还是去库存都取得积极成效。从未来的发展来看，按照中央经济工作会议精神，保持政策的连续性、稳定性，加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度，同时加快房地产长效机制建设，在这些政策的作用下，房地产领域有望保持比较平稳的增长态势。

专家不建议今年入市投资

业内认为，4月的数据实际反映出当前楼市精准调控风格的延续。

根据央行数据，4月新增人民币房贷（住户贷款）5284亿元，其中，中长期贷款增加3543亿元，占新增人民币贷款1.18万亿元的30.02%。说明个人住房贷款的占比继续扩大。

针对可能存在的投资过热现象，多家中介均向记者反映，银行已经在有针对性地调节利率。据融360监测，4月全国首套房贷款平均利率为5.56%，相当于基准利率1.135倍，环比上升0.91%，同比去年的4.52%，上升23.01%。

值得关注的是，从2017年1月份至今，全国首套房平均利率已连续16个月上涨。就广州来说，尽管四大国有银行均未直接承认有变化，但第三方机构融360的监测却显示，当前广州市内的首套房贷利率小幅上升至5.51%，二套房贷的平均利率约为5.84%。

记者发现，在限购、限贷、限价、限售、限商等政策的交互影响下，作为传统销售旺季的“五一”小长假，楼市今年的表现也相对冷淡。在广州，楼市整体表现为量跌价稳，乐有家市场研究中心监控显示，广州一手住宅在史上最严调控的这一年来，月成交套数已连续12个月低于万套。4月广州全市成交5616套一手住宅，环比下跌13.29%；成交均价16917元/平方米，环比微涨0.27%。二手住宅成交量整体也处在较低位水平，全市成交5395套，环比下跌13.44%；成交均价20029元/平方米，环比下跌15.26%。

值得注意的是，在房贷利率持续走高的同时，近日住建部约谈12个城市，再次强调楼市调控目标不变，这意味着房地产调控力度下半年不太可能放松，市场交易大概率将进一步降温。学者任泽平分析称，若购房者是抱着投资目的入市，2018年可能不是合适的时机，经过长达10年时间的上涨期，目前我国众多热点城市的房价都已经处于高位，结合目前的工资水平，这样的房价再在短期之内出现快速上涨的可能性已经很小了。（记者 冯善书）

(责编：杨曦、赵爽)