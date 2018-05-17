资料图：海关查扣涉嫌走私的固体废物 。 中新社发 宋成明 摄
专家称中国禁止进口“洋垃圾”为欧洲循环经济创造机遇
新华社德国慕尼黑5月16日电(记者张毅荣)正在此间举行的德国慕尼黑环保技术博览会上，参会的业界人士认为，中国实施的“洋垃圾”禁令为德国和欧洲的循环经济发展创造了机遇。
德国最大环境服务提供商雷蒙迪斯发言人施奈德告诉记者，中国的举措给德国和欧洲的相关企业带来了压力，也敲响了警钟，这促使德国和欧洲的政策制定者和经济界重新评估自身循环经济产业，并采取相应措施。
施奈德说：“短期看，我们可以选择将废弃物出口至其他一些发展中国家。但这并非长久之计，因为这些国家总有一天也会意识到这样不可持续。”他认为，德国和欧盟应该以此为契机，制定面向未来的原材料战略，促进当地循环经济发展。
德国环保业界人士鲍姆表示，中国的“洋垃圾”禁令对可持续发展和循环经济发展是件好事。德国企业如今不得不研究新的技术和解决方案，让废物可以回收再利用。
慕尼黑环保技术博览会是环保行业全球规模最大的专业展会，本届展会将持续至18日。
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