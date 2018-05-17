原标题：国务院：进一步简化外资企业设立程序

国务院总理李克强5月16日主持召开国务院常务会议，部署推进政务服务一网通办和企业群众办事“只进一扇门”“最多跑一次”；决定在全国推开外资企业设立商务备案与工商登记“一口办理”；确定进一步降低实体经济物流成本的措施。

会议决定，进一步简化外资企业设立程序，从6月30日起，在全国推行外资商务备案与工商登记“一套表格、一口办理”，做到“无纸化”、“零见面”、“零收费”，大幅压减办理时间。推动银行、海关、税务、外汇等外资企业信息实时共享、联动管理。

“我国政府不断努力从贸易开放向投资开放转变，这次提出的举措是促进开放、便利贸易和投资的具体举措，也是进一步打造高质量营商环境的措施。”商务部国际贸易经济合作研究院助理研究员庞超然表示。

庞超然还表示，推动多个部门信息共享、联动管理，是以开放促改革。这有助于形成以便利外资企业为主体的服务政府体系，改变多头管理的传统格局，推动政府管理能力的改革创新。

为进一步促进物流降本增效，会议确定，一是从2018年5月1日至2019年12月31日，对物流企业承租的大宗商品仓储设施用地减半征收城镇土地使用税。同时，从今年7月1日至2021年6月30日，对挂车减半征收车辆购置税。二是今年底前，实现货车年审、年检和尾气排放检验“三检合一”。简并货运车辆认证许可，对未改变关键结构参数的车型实行备案管理。取消4.5吨及以下普通货运从业资格证和车辆营运证。对货运车辆推行跨省异地检验。制定货车加装尾板国家标准，完善管理。三是推动取消高速公路省界收费站。简化物流企业分支机构设立手续。采取上述措施，加上增值税率调整后相应下调铁路运价，预计全年降低物流成本120多亿元。

“通过税收手段，调整土地供给价格可以进一步降低物流资源的配置成本；通过简化行政审批手段，降低运输成本，强化多式联运，可以提高节点间的运作效率，促进流通的发展；简化物流企业分支机构设立手续可以推动物流企业做大做强，形成网络化的布局体系，形成规模化的协同效应。”北京物资学院物流产业研究院常务副院长王成林表示。

(责编：刘雅婷(实习生)、杨曦)