原标题：彼得森智库：新动能助推中国经济向好发展

在日前中国财富传媒集团举办的与彼得森国际经济研究所对话活动上，多位美国专家就中国经济改革、科技金融发展等热点问题接受《经济参考报》记者专访。专家们表示，中国持续向好的金融市场环境和国企改革推进将支撑长期经济增长，科技金融的积极应用也将为经济增加活力。

国企改革赋能高质量增长

今年一季度，中国经济取得同比增长6.8%的成绩。彼得森国际经济研究所对此认为，随着国企改革等措施的推进，中国经济增长质量效率将进一步优化，经济增长前景仍将向好。

国家统计局本月公布，4月全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.8%，涨幅比上月回落0.3个百分点。工业生产者出厂价格指数（PPI）同比上涨3.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。

对此，彼得森国际经济研究所高级研究员、中国问题专家尼古拉斯·拉迪给予积极评价。“这些数据在大部分的情况下是有其连续性的。比如CPI一直控制在较优的范围内，低于2%；和几年前通货紧缩时期的数据相比，PPI一直控制在合理范围内；广义货币(M2)增长可能略低于预期，但我认为它也反映出中国央行和政府有计划来逐步减缓增长，与几年前相比他们取得了一定成功。”

他还指出，在贸易方面，中国早些时候的表现相对较疲弱，但今年第一季度的数据显现非常好的征兆。

展望未来中国经济增长，拉迪表示，如果改革进程继续下去，中国仍有潜力快速增长，比如在未来的一二十年都可能保持8%的年增长率。“如果改革的进程放缓，能否保持6%的增长率将成为挑战。”他同时警告称。

拉迪认为，保持高增长最重要的手段是国有企业的深化改革。

彼得森的专家也提醒，中国需要警惕债务上升压力。该智库高级研究员雅各布·科格嘉德表示，积极推行国企改革是解决债务压力的一个出路，可适当削减对利润率不高的国有企业的信贷支持。

“当中国的GDP能以每年10%的速度增长时，较高的负债或许不是很大的问题。但当经济增长放缓时，债务水平过高就会是一个大问题。想要遏制不断攀升的债务水平，中国就需要继续进行国企改革。”雅各布说。

拉迪也表示，从企业部门的角度讲，过去几年里，中国的金融风险急剧拉升, 这主要是债务占GDP的比率上升过快造成的。这种情况主要集中于国有企业。私企的杠杆率实际上已经在下降，但国企的杠杆率却一直在不合理地上升。

中国政府经济部门的高层官员近日重提去杠杆。在拉迪看来，过度负债的国有企业利润率往往很低，其中一些公司实际上处于亏损状态，举债目的是为了使公司能够持续运转。所以，逐步降低它们承担的银行巨额债务是具有挑战性的过程。

金融业开放促共赢

最近一段时间，我国金融业开放政策陆续落地，如允许外资控股合资券商、保险业准入政策优化升级等。彼得森的专家称，此举将优化市场资源配置效率，合理化市场定价，丰富市场产品。

拉迪预计，外国机构大量涌入中国的可能性很大。“我相信竞争的力量，身处的环境有越多的竞争者，公司走向成功的可能性也就越大。”他说，“（金融开放）也会进一步改善社会中资源的配置。大量的证据表明，以往的金融资源分配并不尽如人意，过多的资源流入业绩不佳的公司，而更具挑战的竞争会改善这种情况。”

他还指出，从中国居民的角度来看，这也会带来更多的便利性，多样化的公司会给市场带来更丰富的产品，提供更多的选择。

彼得森国际经济研究所高级研究员尼古拉斯·维昂表示，多项金融开放政策对外资机构意味着更多商业机会和更多中国业务，与此同时中国金融产品定价将迎来更优化的评估。

“新规下，评级机构等外资金融机构，能够更独立地给出金融产品评级，可以自由地对特定的境外发行债券或是与中国机构合作的特定借贷产品作出评价。”他认为，“这将增强市场纪律，也将提高中国金融体系中价格形成的质量，因此，这不但有利于中国金融体系，而且有利于在特定情况下的贸易往来。”

“这些外资金融机构的判断不一定是正确的，甚至大相径庭，但却可以让评估的视角更广泛，从而有助于更有效地形成市场价格。”他说。

他指出，西方的评级机构不完全是准确的，但重要的是在宽松市场和竞争关系基础上，他们可以在信用评价上较为自由，这对中国金融市场的效能至关重要。

科技金融添活力

近年来，科技金融在中美两国都有较快的发展，网络借贷和数字货币监管成为各界关注热点。彼得森的专家认为，中国在该领域的创新步伐较快，有利于满足消费者和散户的需求，在此过程中不必过度担心对传统金融业的冲击。

彼得森国际经济研究所研究员马丁·乔真帕表示，消费者权益的保护和金融创新一直以来都是金融监管面临的挑战。与美国不同，中国政府采取了更加有利于金融创新的政策。

据他观察，在网络借贷领域中美差异巨大，美国P2P贷款通常是银行来发放，而中国多是平台主导；美国多是机构投资者，而中国是更广大的散户。

他表示，中美差异产生的原因源于中国有更大的贷款需求，有更大的高收益投资需求。谈及差异，他指出，美国的P2P借款平台通常来自机构投资者，如大型基金和金融机构。而在中国，大多数资金来自于散户。“如果这些平台运行良好，他们有很好的风险体系，那么你就不需要机构投资者去挑选。投资机构越少，借贷方匹配过程的中介费就越少，对个人投资者就越好。美国这点就做得不好，原因是这些平台并不能够很好地筛选借款人。只要这些平台拥有很好的信用评价机制和好的动机，我更青睐个人投资者。”

对于科技金融领域里日趋火热的数字货币，彼得森专家认为蕴藏风险，但中国监管当局的应对措施较为得力。

维昂认为，数字货币相当于虚拟资产，在近两年扩张过程中会有很多项目走向失败，需要警惕其中的风险。

彼得森国际经济研究所所长亚当·珀森表示，过去一段时间，中国央行很明智地叫停了数字货币或者新型货币，在一些陷阱性质的产品在市场中浑水摸鱼时保护了普通消费者的利益。

关于金融科技对传统银行业的冲击，维昂表示，金融科技催生出的新运营模式还没到威胁传统银行业务的地步，但传统银行业应了解其技术和新的商业行为。

乔真帕预计，在金融科技领域，未来会看到更多金融科技公司与传统银行业合作的案例。他表示，过去几年，行业竞争是“非此即彼”的，金融科技公司看起来想要“打倒”银行并和他们拼抢利润，但现在转变为更多的合作。

(责编：刘雅婷(实习生)、杨曦)