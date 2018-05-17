前4月中国对境外企业非金融类直接投资连续六个月增长

人民网北京5月17日电 商务部上午召开新闻发布会。商务部新闻发言人高峰将对外发布近期商务领域重点工作情况。数据显示，2018年1-4月，我国境内投资者共对全球144个国家和地区的2459家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资355.8亿美元，同比增长34.9%，连续六个月保持增长。对外承包工程完成营业额448.3亿美元，同比增长13.9%；新签合同额613.9亿美元，与去年同期基本持平。对外劳务合作派出各类劳务人员12.8万人，4月末在外各类劳动人员98.3万人，较去年同期增加6.5万人。

高峰讲到，2018年1-4月，对外投资合作保持平稳健康发展。主要呈现以下四个特点：

一是对“一带一路”沿线国家投资合作积极推进。1-4月，我国企业对“一带一路”沿线的有关国家有新增投资，合计46.7亿美元，同比增长17.3%。在“一带一路”沿线国家新签对外承包工程合同额288.3亿美元，占同期总额的47%；完成营业额242亿美元，占同期总额的54%。

二是对外投资行业结构持续优化，非理性投资得到有效遏制。1-4月，对外投资主要流向租赁和商务服务业、采矿业、制造业以及信息传输、软件和信息技术服务业，占比分别为28.5%、16.2%、14.9%和6.5%。房地产业、体育和娱乐业对外投资没有新增项目。

三是东部地区仍为对外投资主力，长江经济带沿线省市表现抢眼。1-4月，东部地区10个省市合计对外投资186.3亿美元，同比增长50.5%，占地方对外投资的74.6%；长江经济带沿线省市对外投资108.4亿美元，较去年同期增长54.2%，占全国对外直接投资总额的30.5%。

四是对外承包工程新签大项目多，带动出口作用明显。1-4月，对外承包工程新签合同额在5000万美元以上的项目214个，合计518.1亿美元，占新签合同总额的84.4%。对外承包工程带动货物出口56.2亿美元，同比增长14.7%。

2018年1-4月，相关主管部门共备案或核准对外投资企业2557家，中方协议投资额382.3亿美元。其中备案或核准非金融类对外投资企业2541家，中方协议投资额347.5亿美元；备案或核准金融类对外投资企业16家，中方协议投资额34.8亿美元。

(责编：赵爽、仝宗莉)