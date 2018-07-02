2018年首届中国管理模式全球论坛成功举办

人民网北京7月2日电（记者 赵铎） 6月30日，人民大学商学院与邓荣霖教育基金会联合举办2018年首届中国管理模式全球论坛在北京成功举办。本次论坛旨在推动中国管理模式的形成和传播，向世界“讲好中国企业故事”。此次论坛汇聚了世界顶级管理学者和卓越企业领袖，系统梳理了改革开放40年来中国企业管理发展历程，深入总结中国企业管理理论，共同探讨中国企业管理模式如何助力新时代中国企业可持续和高质量发展。

中国人民大学校长刘伟在论坛主旨发言中表示，2018年是中国改革开放40周年，40年来，中国经济发生了翻天覆地的变化。自2010年开始，我国经济总量第一次超过日本，稳居世界第二大经济体。与此同时，财富世界五百强当中，中国上榜公司数量连续增加，2017年达到了115家，在总量上与美国的132家越来越接近。在经济腾飞的奇迹背后，中国企业经历了凤凰涅磐式的变化和进化，走出了一条具有中国特色的发展道路，为世人瞩目。

云南邓荣霖教育基金会理事长李琦在主旨发言中指出，改革开放40年来，中国企业取得了极大的发展，非常有必要去系统的梳理40年来中国企业管理发展的历程，总结具有中国特色的企业管理创新模式，共同探讨中国企业管理模式的未来发展。然而任何模式都是源于本土的，需要从中国的实际出发去发现和解决问题。这是企业理论与实践研究中最为核心的指导思想。

与会专家围绕如何形成扎根本土的中国管理模式展开了探讨。人民大学邓荣霖教授结合自己50多年的研究体验，认为中国企业管理需要立足于中国企业发展的现实，采用理论与实践相结合、国内与国外相结合的科学研究方法，分析问题与解决问题，紧密把握各个历史阶段的中国企业现状和发展趋势，提出富有新意的思路和对策来推动中国企业理论研究和企业实践发展。

中国社会科学院工业经济研究所所长黄群慧研表示，中国企业管理学的发展可以划分为四个阶段。1949年到1978年是探索奠基阶段，当时的企业管理学主要是计划经济体制下的生产导向型管理。1979年到1992年是恢复转型阶段，当时正在从计划经济逐渐向市场经济过度，开始有了一系列的学术研究，首先是向前苏联学，后来慢慢又开始向西方学习。1993年到2017年是第三个阶段，出现了一个重大变化，十四届三中全会提出要建立社会主义市场经济体制，这个阶段，企业管理在不停的探索创新。而2017年以后，管理学进入了新时代，这个阶段应该有更全面的创新。

中国管理研究国际学会创会主席徐淑英教授认为，应该开展负责任的研究，它是生产可信且可靠知识的科学工作，同时这些知识能直接或间接用于解决商业组织和社会中的重要问题。在管理研究中，不仅要做到对科学的责任，也要做到对社会的责任，使有用的知识可帮助商业健康发展和人民生活更加美好。

与会专家达成共识，中国企业的未来发展可以借鉴国外经验，但是不能照搬，需要在不断探索中形成了自己的发展道路。中国企业在四十年的改革路程中，取得了卓越的成绩，国际影响力不断提升，使得中国道路、中国理念、中国模式在国际比较中愈来愈有吸引力。要总结和提炼具有中国特色的企业管理理论，依靠中国管理模式来影响全球和引领未来。

在下午的主题论坛中，围绕“改革开放与中国企业管理40年；华为如何构建世界级管理体系；新技术驱动下的企业战略转型与产业生态重构”等三个主要议题，与会嘉宾各抒己见，探讨了改革开放40年来中国企业的实践积累、经验积累和理论积累，为未来高质量发展指明了方向。

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