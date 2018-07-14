戴德梁行携手百度 打造北京首个高科技快闪体验店

人民网北京7月14日电（陈孟）7月12日，北京首个高科技快闪体验店——“Next Box”百度不思议空间站落地三里屯，正式对外开放。此次活动由戴德梁行携手百度及众新兴科技品牌联合发起。快闪店以“未来世界”为主题，设置了人脸识别、VR游戏、解读身体密码等互动体验装置，以前沿创意与沉浸式体验吸引大批客流。

戴德梁行相关负责人介绍，携手众品牌打造此次活动，旨在引领跨界零售新标杆，通过跨品牌联合造势，创造更具内涵和乐趣的消费场景，赋予品牌新价值。

此次活动不仅打造了北京首个高科技快闪体验店，同时也呈现了品牌活动推广的新思路。戴德梁行整合百度、Garmin、海马体照相馆等品牌资源，突破传统零售思路，打通线下空间、品牌方、优质内容和创意，提供一条龙落地服务，提供了一种全场景打造的推广方式。

戴德梁行北中国区商业地产部主管罗俊崴对记者介绍，戴德梁行商业地产部在策划、招商等传统优势领域外，正式推出了品牌及活动推广服务，其目地是为了满足消费需求升级，适应新零售、强体验、多跨界的新趋势，协助品牌突破传统思维，整合互补资源，营造新场景，导入新流量。

“‘Next box’百度不思议空间站是我们第一个全案策划、执行落地的项目，收到了十分良好的效果。” 罗俊崴表示，活动通过快闪店的形式不仅能有效挖掘潜在客群、提升品牌曝光，更为品牌的正式线下经营提供了良好的市场测试平台和实验练习场，实现了从品牌宣传到实际销售落地的转换。

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