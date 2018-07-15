农村人才引进来还要留得住

乡村振兴离不开人才支撑，比“引进来”更重要的是“留得住”，确保优惠政策落地，提供精准服务，建立用才、育才、惜才的长效机制，让更多人才扎根农村

时下，返乡创业渐成热潮。如何让创业者回得来、留得住，是乡村振兴的一个新课题。

在基层采访，一位返乡大学生坦言，她差点成了农业“逃兵”。几年前，她大学毕业后回乡发展生猪养殖，但因缺乏经验，起步阶段损失惨重，就在要放弃的时候，农业部门提供技术指导，金融部门提供贷款，帮她渡过难关。

乡村振兴离不开人才支撑。长期以来，城市对农村人才“虹吸”效应明显，农村青壮年劳动力流失，务农农民整体素质偏低，据统计，超过九成农民为初中及以下学历。与此同时，农业农村正处于转型升级的关键阶段，产业振兴、脱贫攻坚、乡村治理等“三农”事业，需要一批爱农业、懂技术、善经营的高素质人才队伍。可以说，人才供需不平衡是乡村振兴的瓶颈之一。

在城市纷纷争抢人才的同时，农村也在积极引才引智。一大批人才选择返乡下乡创业，他们有大学生、科技人员、农民工等。据农业农村部统计，2017年返乡下乡双创人员累计达到740万人，一半以上的返乡下乡创业人员运用网络等现代手段，82%以上创办的是产业融合项目。但比“引进来”更重要的是“留下来”。新产业意味着会面临不少意想不到的问题，部分人返乡后，发现农村的市场环境、社会形态与想象中不同。或因产业发展遇阻，或因生活上的不适应，不少“归来燕”没有在乡村“筑巢安家”，又“飞”回了城市。

市场在人才资源配置中发挥决定性作用。乡村人口向城镇集聚是大势所趋，但若任凭乡村人口流失，造成农村“空心化”，不利于乡村振兴目标的实现。与城镇相比，乡村有其独特优势，优质绿色农产品市场需求旺盛，乡村旅游、农村电商等成为投资风口，青山绿水、清新空气是不少人记忆中的乡愁，对于那些有意愿、有能力、有感情的人才，把他们引回来的同时，更应倍加珍惜，努力创造优良环境，让他们留下来，扎根农村。

留住人才，要提供精准服务，确保优惠政策落地。为了吸引人才返乡，各地出台了不少优惠政策，但有的好政策没落地，有的缺乏针对性，人才不“解渴”。优惠政策应精准对接需求，变“大锅烩”为个性化、跟踪式服务。除了真金白银，多些真情实意，分担他们在事业发展上的后顾之忧。

留住人才，更要建立用才、育才、惜才的长效机制。解决乡村人才流失问题，不会一蹴而就，需要建立长效机制，久久为功。不仅要靠感情留人，更要制度留人。对于从事农业产业的人，可将其纳入新型职业农民培育工程，在教育培训、社会保障、金融服务上提供服务。对于基层干部、科技人员、乡村教师等，可探索挂职交流、定向培养、挂包服务等方式，促进人才流动，妥善考虑他们在生活保障、后续发展等方面的诉求。同时加强对乡村种植能手、乡村工匠等本土人才挖掘和培养，进一步夯实乡村人才队伍。

让愿意回乡的人才安心留下，乡村人气更旺些，为乡村振兴提供更有力的支撑。

《 人民日报 》（ 2018年07月15日 10 版）

(责编：赵爽、李栋)