中国民航局上半年全国航班正常率近80%

本报北京7月14日电 （记者赵展慧）13日，中国民航局发布上半年民航业相关数据。其中航班正常率数据显示，今年上半年，在航班总量同比增长8.38%情况下，全国航班正常率达79.52%，同比提高8.33个百分点。
民航局表示，主要通过以下措施提升航班正常率：一是控总量、调结构；二是各航空公司不断提升运行管控能力；三是各机场努力增强协同联动能力；四是空管部门持续推进效率变革；五是管理部门加大考核力度。
今年上半年，民航局还推出多项便民措施提升服务品质，包括改进旅客出行信息告知服务，规范机票销售、退改签服务，提升行李运输服务水平，推动机场餐饮同城同质同价，推行“无纸化”便捷出行，试行高空移动终端接入局域网或互联网服务等。
其中规范机票销售、退改签服务方面，民航局将于近日下发《关于改进民航票务服务工作的通知》，内容包括对航空公司、OTA平台和销售代理人等在规范制度、改进服务方面提出要求。
此外，航空公司和OTA平台也在规范机票销售及退改签服务方面积极采取了一些改进措施，为广大乘客提供方便。
《 人民日报 》（ 2018年07月15日 04 版）
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